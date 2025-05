Wskazówki do gry Minecraft - część 2

W tym artykule zamierzam Wam opisać kilka przydatnych wskazówek do gry Minecraft, które na pewno Wam się przydadzą. Zapraszam do czytania.

Do stworzenia zagrody zazwyczaj wykorzystywane są płotki. Nie da się przez nie przeskoczyć, więc większość graczy tworzy w płotach furtki. Jednak to rozwiązanie nie jest zbyt dobre. Podczas otwierania, jeśli zagroda jest pełna, jest duża szansa na ucieczkę jakiegoś zwierzęcia. Istnieją lepsze warianty, które sprawują się lepiej. Jednym z nich jest nietworzenie furtki, a jedynie położenie dywanu na górę płota. Dywan można stworzyć z dwóch położonych koło siebie poziomo wełen. Dzięki tej konstrukcji możemy przeskoczyć ogrodzenie.Jedną z nieco ładniejszych wersji jest też postawienie między zwykłe drewniane płotki, płotka z netherowych cegieł. Te płotki nie łączą się razem, więc powstaje dziura, przez którą gracze mogą swobodnie przechodzić, a zwierzęta (oprócz kur) już nie.Nie powinieneś bić żadnych strzelających potworów, przykładowo szkieletów, mieczem z zaklęciem odrzutu. Pomyśl o tym, że odbijając go, musisz do niego podbiec. W ten sposób marnujesz czas, a szkielet z daleka zdąży do ciebie strzelić.Pewnie większość graczy o tym wie, ale dla nowicjuszy to może być coś nowego. Jeśli nie chcesz, aby piorun wyrządził jakieś szkody, wystarczy przespać się w łóżku. Po obudzeniu się burza zniknie.Ta metoda jest nieco oszustwem, więc jeśli chcesz grać uczciwie, możesz po prostu użyć wiaderka. W wiaderku chodzi o to, że gdy masz już uderzyć o ziemię, to stawiasz pod siebie wodę, dzięki czemu nie otrzymujesz obrażeń. Jednak sposobem, który chciałbym opisać, jest wychodzenie z gry podczas upadku. Kiedy jesteś już blisko ziemi, musisz szybko nacisnąć klawisz esc (lewy górny róg), a gra się zatrzyma. Następnie musisz wyjść i wejść z powrotem do gry. To zamortyzuje twój upadek i będziesz mógł grać dalej.Jeśli masz na sobie wiele negatywnych efektów, wypij mleko. Można je uzyskać, klikając pustym wiadrem na krowę. Usunie to wszystkie twoje efekty (w tym też te pozytywne). Może to usunąć także efekt zły omen. Ta wskazówka jest najbardziej przydatna podczas walki z czarownicą.Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.