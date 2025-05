W jaki sposób urozmaicić grę w The Sims 4?

The Sims 4 jest bardzo znanym symulatorem życia, który podbił serca milionów osób. Mimo ciągłego rozwijania i dodawania nowych opcji z czasem gra potrafi się znudzić. Dziś przedstawię wam kilka propozycji na urozmaicenie rozgrywki.

1. Rozpocznij grę wyzwaniem

Zwykła rozgrywka potrafi znudzić się bardzo szybko. Właśnie dlatego wiele graczy postanawia na jakiś Challange. Od premiery The Sims 4 powstało wiele wymyślnych i prostych wyzwań. Opisze dwa was dwa najpopularniejsze:





100 Dzieci Challange - Sam tytuł mówi wszystko. Challange polega na urodzeniu stu dzieci. Wydaje się proste, prawda? Zasady też są proste i jest ich kilka:

Ojciec dziecka/dzieci nie może się powtarzać;

Matka nie może pracować normalnie w pracy, ale dzieci w wieku nastoletnim mogą pomóc matce z saldem rodziny, dorabiając w pracy dorywczej;

Kiedy dziecko wejdzie w wiek dorosły, musi wyprowadzić się z domu rodzinnego;

Matka musi urodzić sto dzieci przed wejściem w wiek seniora lub tytuł „Matki” przechodzi na najmłodszą córkę;

Gramy na normalnej długości życia;

Kody są zabronione(oprócz tych na reset sima czy przesuwanie obiektów w trybie budowania);

Zasady możemy samodzielnie przekształcać, dodawać nowe czy usuwać według własnych upodobań.





Czarna Wdowa - W tym wyzwaniu chodzi o to, by przejąć majątek męża poprzez poślubienie go. Nasz mąż musi przyłapać nas na zdradzie, a potem musimy upozorować jego śmierć. Musimy zrobić tak dziesięć razy. Kolejny prosty Challange i kilka zasad:

Przy rozpoczęciu gry, Simka musi być młodą dorosłą i mieć wybrane następujące cechy: „Romantyczka”, „Snobka”, „Materialistka”;

Długość życia ustawiamy na normalną.

Simka może mieć dzieci, ale nie jest to konieczne;

Zachowujemy wszystkie nagrobki;

Na każdym nagrobku/urnie piszemy następujące zdanie: „[Imię] zabity przez Czarną Wdowę”

Nie używamy kodów;

Wdowa nie może chodzić do pracy.

Zasady mogą być rozszerzane, jak we wszystkich wyzwaniach.







W internecie można znaleźć jeszcze wiele więcej wyzwań np. „Księżniczki Dinseya”, „Wyspa Przetrwania” czy „Pokolenia”.

2. Postaw sobie jakiś cel.

W grze jest wiele funkcji, o których zapominamy. Gdy pomyślimy o tym poważniej, można znaleźć wiele pomysłów. Przykładem może być skolekcjonowanie wszystkich przedmiotów z gry, wypełnienie wszystkich aspiracji czy wbicie wszystkich możliwych umiejętności i zrobienie z sima takiego „boga wszystkiego”.

3. Szukanie błędów i eastereggów.

Czy rozgrywka musi zawsze polegać na jednym? Czasem fajnie jest usiąść i poszukać jakiś Eastereggów od twórców czy zwykłych błędów, wynikających ze zwykłego źle wczytanego terenu, obiektu czy nienaturalnych zachowań Simsów. Czasem może być zabawnie, czasem przerażająco.







4. Napisz własny scenariusz.

Czasami wystarczy tylko pomyśleć co chciałbyś robić w przyszłości, co robi twoja siostra, brat czy ktoś kogo znasz. To może dać Ci pomysł na stworzenie unikatowego sima i wymyśleniu jego własnej historii. Chcesz żeby twój Sim był Francuzem i był piekarzem lub kuchmistrzem? Zrób to.





Podczas lipcowej aktualizacji doszła do gru nowa opcja w „Stwórz Sima”. Odpowiadamy tam na pytania, a potem gra sama generuje nam cechy, pracę i początkowe oszczędności, których nie można potem zmienić(oczywiście pracę i oszczędności, naturalnie się da). Może wygenerować nam się materiał na gwiazdę i bogacza lub zwykły pracownik sklepu z przeciętnymi zarobkami.







A ty jak grasz w The Sims 4?