~Urodzinowa aktualizacja The Sims 4 - Luty 2020~

Czwartego lutego 2020 roku do gry The Sims 4, doszła co miesięczna aktualizacja. Tym razem została dodana aktualizacja świętująca urodziny The Sims. Co zostało dodane?

Większość graczy oczekiwała pewnie czegoś większego od twórców serii The Sims, ponieważ była to aktualizacja z okazji dwudziestych. urodzin tej serii. Jednak było całkiem na odwrót niż wszyscy oczekiwali. Sama aktualizacja ważyła bardzo mało jak na grę The Sims 4 - ważyłą tylko 215.53 MB.Niektórzy mogą się cieszyć, inni nie muszą. Do gry została dodana nowa. Bardzo wielu graczom spodobała się ta inicjatywa ze strony twórców. Wanny z hydromasażem były dostępne w akcesoriach "Perfekcyjne Patio", teraz możemy spotkać je od razu w podstawowej grze. Wanna ta bardzo wyróżnia się od innych i w jest urodzinowym stylu. Bardzo wyróżnia się posiadaniem zadaszenia oraz plumbobów użytych jako dekoracje. Wanna dostępna jest w różnych wariantach kolorystycznych. Jeśli kiedyś marzyliście o posiadaniu swojego własnego patio w grze, bez kupienia akcesoriów, możecie to teraz zrobić.Zostały dodane również, które możemy znaleźć i odsłuchać w ustawieniach gry lub słuchać ją w simowych radiach i głośnikach stereo. Zostały dodane cztery nowe piosenki od twórców -("Take my hand"),("Violet Stars Happy Hunting!"),("We Are Young") oraz od("jekyll & hide").Opublikowane przez twórców zostały również różne. Podali informacje dotyczące ilości odwiedzania galerii, liczby stworzonych simów, ilości spędzonych godzin w simowej galerii, ilości rodzin, ślubów, małych dzieci czy wampirów. Są to bardzo zaskakujące oraz interesujące wyniki. Na przykład,zostało spędzone aż, zostało wykonaneoraza stworzono aż! Czyż to nie zaskakujące?Świętowanie dwudziestych. urodzin The Sims na tym się nie skończyło. Na stronę Need For Speed dodano zdjęcie nowego samochodu. Jest on biały z grafiką The Sims 4 i znakiem dwudziestych. urodzin. Jest to moim zdaniem bardzo miły gest, a wy jak uważacie? Ja jeździłabym nim.Dodatkowo w sklepieodbyła się urodzinowa. Aż 75% taniej na dodatki, akcesoria oraz pakiety rozgrywki! Bardzo opłacalne dla osób, które miały w planach zakupienie jakiegokolwiek dodatku. Cała akcja została podsumowana podziękowaniami od EA oraz hasztagiem