Typy piecyków w Minecraft Java Edition

W tym artykule zamierzam umieścić wszystkie ważne informacje na temat piecyków w grze Minecraft Java Edition. Zapraszam do czytania.

Piecyk jest jedną z najpotrzebniejszych rzeczy w Minecrafcie. Dzięki niemu możęmy przepalać rudy lub przygotowywać jedzenie. W grze mamy trzy typy piecy.Jest to najzwyklejszy typ pieca, który łatwo jest pozyskać na początku gry. Można go stworzyć z ośmiu bloków bruku. Interfejs piecyka jest prosty. Po lewej stronie na dole musimy dać jakieś paliwo, np. deski, drzwi, węgiel, węgiel drzewny, a na górze przedmiot, który chcemy przepalić, np. ruda żelaza, ruda złota, surowe mięso. Wszystko przepala się w charakterystycznym dla siebie czasie i nie da się tego przyspieszyć. Niektóre paliwa szybciej się zużywają. Następnie po prawej jest strzałka, która prowadzi do kolejnego okienka, w którym pojawiają się nasze przepalone przedmioty.Jest to ulepszony piec w Minecraft, który służy do wędzenia jedzenia. Można go stworzyć używając czterech drewna oraz zwykłego piecyka. Nie da się tam włożyć żadnych rud, można jedynie przedmioty związane z pokarmem. Dzięki temu piecowi możemy dwa razy szybciej przepalać jedzenie, ale za to dostajemy za nie dwa razy mniej doświadczenia.Jeśli wędzarka jest umieszczona w wiosce lub jej pobliżu to osadnik może przyjąć dzięki niej profesję rzeźnika. Będzie można u niego kupić surowe i upieczone mięso, blok suszonych wodorostów, słodkie jagody lub sprzedać węgiel.Jest to odmiana pieca, która służy przede wszystkim do przepalania rud. Można go stworzyć z pięciu sztabek żelaza, zwykłego pieca oraz trzech bloków gładkiego kamienia, które możemy uzyskać dzięki przepaleniu kamienia w piecu. Rudy przepalają się dwa razy szybciej, ale tak jak w przypadku wędzarki, otrzymujemy za nie dwa razy mniej doświadczenia. Paliwo także zużywa się dwa razy szybciej.Jeśli ten piec zostanie postawiony w wiosce lub jej pobliżu to istnieje możliwość, że osadnik zdobędzie profesję zbrojmistrza. Będzie można u niego kupić różne rodzaje broni (często enchantowanej) lub sprzedać węgiel, żelazo i diamenty.Wszystkie te piece mogą pojawić się w wiosce w budynku kowala, rzeźnika lub zbrojmistrza oraz podczas przepalania będą wytwarzały światło o natężeniu 13.Zwykły piec może zostać połączonym z wagonikiem w craftingu. Taki wagonik może służyć jako silnik do pchania innych wagonów lub tworzenia pociągów. Aby wagonik z piecem zaczął jechać, należy włożyć do niego węgiel lub węgiel drzewny. Przy niszczeniu go należy uważać, bo piecyk i wagonik wypadają oddzielnie, a paliwo, które było do niego włożone, przepada.