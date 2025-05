Top 5 Najmocniejszych mobów w Minecraft

Minecraft nie jest trudną grą, bo jest w końcu skierowany w stronę dzieci, a dobrze wiemy, że przeciętny ośmiolatek nie ma skilla przeciętnego gracza Dark Souls'ów, ale pomimo to Minecraft od czasu do czasu postawi wam wyzwanie przed twarzą. To „wyzwanie przed twarzą”, o którym mówię, to może być na przykład szukanie portalu do Endu, podbój Woodland Mansion albo inna podobnie trudna rzecz, ale dziś zamierzam się skupić na pojedynczych mobach, a dokładnie na tych najsilniejszych i najtrudniejszych do pokonania. Nie będę tu mówić o na przykład chmarach zombie, bo to jest wiele mobów, które stanowią zagrożenie, tylko jak są w grupie. Ze zestawienia wykluczam również moby, których nie da się napotkać na survivalu.

Jakbym miał opisać komuś Iron Golema, to porównałbym go do batmana (i to nie dlatego, że jestem nerdem, ale w sumie mogło się to do tego przyczynić), bo chroni on pewien obszar przed „złymi” tak samo, jak robi to znany przez każdego nietoperzo-człowiek, który nie ma nic związanego z nietoperzami poza jego strojem i nazwą. Zamiast dorosłego mężczyzny skaczącego po budynkach w kostiumie nietoperza, Mojang postawił jednak na postać podobną do dresa spod osiedla albo Pudziana, tylko że srebrnego. Iron Golem oczywiście nie jest tak głupi, jak przeciętny dres, że bije każdego, kogo zauważy, ale jest on dobrą istotą, bo w końcu broni niewinnych wieśniaków przed każdym niebezpieczeństwem, jakie może ich napotkać (nie licząc ich własnej głupoty albo taktycznej bomby atomowej wersja Minecraft). Wiele graczy oczywiście wie jak walczyć z tymi kupami złomu, ale nowszych albo nieuzbrojonych, Iron Golem potrafi odstraszyć od bicia wieśniaków i zarazem jego samego.Ravager to taki jakby nosorożec połączony z bykiem, tylko że w Minecraft i jak dziwnie by to nie brzmiało, to trzeba powiedzieć, że Ravager'owi udaje się, to co robi i do czego został stworzony, czyli dewastowania wszystkiego dokoła, z czego pochodzi też jego nazwa. Zacznijmy od tego, że jeśli nie masz na sobie zbroi, a twój ekwipunek nie ma w sobie czegoś dobrego do obrony, to jedynymi opcjami są albo taktyczne odrodzenie się w innym miejscu (chyba że grasz na Hardcore), albo ucieczka, podczas której regularnie odwracasz się, aby zobaczyć jak ta bestia i jej pasażer niszczą miasto, zabijają niewinnych wieśniaków oraz walczą z Golemami. Jeśli masz na sobie dobrą zbroję, tarczę oraz mocny miecz, łuk albo inną rzecz do obrony, to wtedy dopiero walka jest wyrównana, ale nawet wtedy jest szansa, że ci się po prostu nie uda, a dzieje się to głównie wtedy, jak nigdy nie walczyłeś z tą bestią albo dostaniesz taktyczne losowe -120 fps (ach optymalizacja Minecraft'a). A jeśli sam Ravager cię nie zabije to i tak pewnie zrobi to któryś z Pillager'ów podczas najazdu wioski, bo w końcu na survivalu tylko wtedy da się napotkać Ravager'a.Pierwszym Bossem pojawiającym się w tym zestawieniu jest znany przez każdego gracza Minecraft smok. Pomimo tego, że Ender Dragon jest kluczowy do przejścia gry, to nie jest on najmocniejszym mobem w Minecraft i przez to nie pojawił się nawet na drugim miejscu w tym zestawieniu, bo na trzecim. Oczywiście miejsce trzecie nie jest jakieś złe i jest bardzo dobrym wynikiem, ale po tak ważnym w Minecraft mobie można by spodziewać się czegoś więcej. Prawdą jest, że Smok z Kresu jest ekstremalnie mocny i trudny do pokonania, a podczas walki z nim ryzykujemy wszystkie przedmioty, które mamy ze sobą, bo wystarczy, że wrzuci gracza do próżni, a itemy znikną prędzej czy później w odmętach nicości, ale nawet pomimo to Smok z Kresu jest raczej tym gorszym z bossów pod względem siły, ale i tak zapraszam do dyskusji (w komentarzach).Drugim i zarazem silniejszym bossem w moim zestawieniu jest Wither, bo Wither jest po prostu panem chaosu. Od razu współczuję każdemu, kto zamiast pod ziemią to zrespił go na lądzie, bo ta skostniała kreatura masakruje cały krajobraz swoimi wybuchającymi pociskami. Co jak co, ale nie dziwię się, że trzeba się tak bardzo wysilić, aby przyzwać tego bossa, bo on jest jak jakaś broń używana przez wojsko i oczywiście Wither jest świetny do denerwowania swoich wrogów w Minecraft, podrzucając im „małą” niespodziankę do domu, ale dlatego, że większość graczy Minecraft (i po prostu graczy) nie ma przyjaciół, to skupię się bardziej na tym, co można zrobić na singleplayer z tym mobem. Graczy tworzących Withera najczęściej celem jest zdobycie Netherowej Gwiazdy, którą można użyć do stworzenia Beacon'u, a Beacon razem z MASYWNĄ ilością bloków żelaza, szmaragdów, złota albo diamentów może użyty być jako takie źródło energetyczne Power-up'ów w bliskim otoczeniu, a Power-up'y te są naprawdę dobre.Wy wiedzieliście, ja wiedziałem, każdy wiedział, że po 1.19 ten mob się tu pojawi na pierwszym miejscu, mogła wam też miniaturka zaspoilerować, ale coś tam dać musiałem, sorry. I muszę się zgodzić, że nigdy nie myślałem, że Mojang kiedykolwiek doda moba, który jest tak silny, a nie jest zaliczany jako boss, i oczywiście ich rozumiem, bo mob ten raczej stworzony jest, aby go omijać, a nie z nim walczyć. Warden jest po prostu stworzony, aby dodać do gry dreszczyk emocji podczas zwiedzania nowiutkiej oraz ogromnej struktury w Minecraft, bo w końcu Warden, dostając takie statystyki, raczej miał zniechęcać gracza do walczenia z nim, bo po prostu nie do tego jest ten mob, dla wielu walka z tym mobem się po prostu nie opłaca, bo jest bardzo ryzykowna i nie daje ci żadnych niesamowitych rzeczy. Według mnie przynajmniej mob ten zasługuje na trochę więcej zastosowań, ale wiele osób ma opinię, że wystarczy im tyle ile dostali i kompletnie to szanuję. No i jeśli kiedyś zrobię „Top 5 najstraszniejszych mobów w Minecraft” to Warden też zajmie tam pierwsze miejsce, chyba że Mojang do tego czasu wypuści kolejnego strasznego moba, który przebije na głowę Wardena.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR