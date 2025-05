Top 5 NAJLEPSZYCH zbroi w Minecraft Dungeons

Jeśli grasz w Minecraft Dungeons od dłuższego czasu, to zapewne wiesz że zbroja to jeden z najważniejszych przedmiotów. Jaką zbroje wybrać na start? która jest najlepsza? Czy będzie pomocna w walce czy nie? W tym artykule odpowiem na te pytania!

Top 5: Szata tancerza duszBoosty :- Szansa na uniknięcie obrażeń: 30%- Zbieranie dusz +50%- Obrażenia Artefaktu +50%Występowanie w poziomach:- Creeperowe lasy- Sale wyniosłego bloku- Dolne saleJak sama nazwa wskazuje ta zbroja jest dobra pod dusze ale również posiada Szanse na uniknięcia obrażeń. Ten boost pomoże w zostać cichociemnym a zarazem odpornym na 30% obrażeń. Również ważnym aspektem tej zbroi jest boost Obrażenia artefaktu +50%. Ten boost bardzo dobrze komponuje się z artefaktem "Laska Błyskawic'' ponieważ ten artefakt zadaje duże obrażenia i jest napędzany przez dusze co idzie w parze z boostem Zbieranie dusz +50%.Top 4 : Bursztynowa SzataBoosty :- Czas odnowienia artefaktu: -40%- Aura szybkości poruszania się: +15%- Podpala pobliskich przeciwnikówWystępowanie w poziomach:- Błotniste bagna- Błotnista jaskinia- Obsydianowy SzczytBursztynowa Szata głównie służy do speedrunowania poziomów. Czas odnowienia artefaktu bardzo dobrze działa razem z artefaktami przyspieszającymi prędkość poruszania się takie jak np. Buty Szybkości lub Płaszcz Ducha. Ta zbroja nie jest tylko dobra pod speedrun, ale również pod jakiekolwiek artefakty zadające realne obrażenia. Zaklęcie "Płonięcie" tutaj pod nazwą "Podpala pobliskich przeciwników" nie daje zbyt wiele lecz czasami może uratować ci skórę.Top 3 : Zbroja NiezłomnegoBoosty :- Redukcja obrażeń : 35%- Szansa na uniknięcie obrażeń : 30%- Dłuższy czas odnowienia uniku : 100%- Użycie mikstury zwiększa obronęWystępowanie w poziomach :- Płomienna Kuźnia- Dolna świątyniaZbroja niezłomnego już na sam widok wygląda jakby miała przetrwać wszystko, i uwierz mi, zatrzyma nie jedną strzałę lub ostrze. Jest bardzo masywna i bardzo odporna praktycznie na wszystko lecz, jej największą wadą jest Dłuższy czas odnowienia uniku, więc granie mobilnie i unikanie wszystkiego nie wchodzi w grę. Jej unikatowy boost to zaklęcie : "Miksturowa Bariera" tutaj pod nazwą "Użycie mikstury zwiększa obronę" ale nie chodzi o byle jaką miksturę, chodzi o miksturę zdrowia. To zaklęcie nie zwiększa obrony o 10% lub 20% lecz aż o 90%, niestety tylko na 5 sekund, lecz przez te pięć sekund jesteś w stanie zlikwidować całą hordę potężnych mobków.Top 2 : Zbroja RenegataBoosty :- Szybkość ataku wręcz : +25%- Obrażenia w walce wręcz : +30%- Redukcja Obrażeń : 35%Występowanie w poziomach :- Kaktusowy Kanion- Arcykryjówka- Płomienna KuźniaZbroja renegata ma boosty głownie pod walkę wręcz, dlatego gdy ją nosisz lepiej walcz na bliski dystans. Szybkość ataku wręcz bardzo dobrze komponuję się z bronią "Karwasze Wojownika" gdyż Karwasze biją dosyć szybko a z tą zbroją będą bić jeszcze szybciej. Dodatkowo broń wręcz zadaje o 30% więcej obrażeń więc mobki z dużą ilością życia nie będą ci straszne. Zbroja Renegata ma jeszcze jednego boosta : Redukcje obrażeń o 35% która pomaga ci wybrnąć z niebezpiecznej sytuacji.TOP 1!!! : Zbroja WitheraBoosty :- Redukcja Obrażeń : 35%- Zbieranie Dusz : +50%- Aura wampiryzmu : 6%Występowanie w poziomach :- Pustynna Świątynia- Dolna Świątynia- Obsydianowy SzczytOto nasz top 1. Zbroja Withera jest uwielbiana przez graczy przez Aurę Wampiryzmu. Ale co to znaczy? Aura wampiryzmu może się kojarzyć z zaklęciem "Pijawka" ale jednak jest trochę inaczej. Ten boost leczy 6% tego co zadasz, ale nie jak pijawka : tylko na broń wręcz lecz na dosłownie wszystko : Broń wręcz, Łuk czy Artefakty również zadziałają! Dzięki tej zbroi nie musisz zaklinać broni pod leczenie, możesz zaklnąć wszystko pod jak największe obrażenia a zbroja załatwi problem z brakiem zdrowia. Poza tym boostem są jeszcze mniej istotne lecz dalej przydatne boosty. Redukcja obrażeń jest bardzo dobra ponieważ nie umrzesz tak szybko i będziesz miał jeszcze szansę się uleczyć.Częste pytania :P: Którą zbroje wybrać na początek i dlaczego?O: Najlepszym wyborem będzie Zbroja Niezłomnego.P: Czemu?O: Nowi gracze potrafią być niezdarni i wpadać w grupki mocnych mobów bez zastanowienia. Ta zbroja pomoże im przetrwać. Dłuższy czas odnowienia uniku i tak nie robi różnicy nowym graczom, przecież i tak nie będą unikać zbyt częstoP: Która zbroja jest najlepsza dla doświadczonych graczy?O: Zbroja Withera Lub RenegataP: Czemu?O: Obydwie zbroje wymagają już wiedzy na temat gry. Trzeba wiedzieć jaką broń dobrać i jaki łuk czy artefakty. Kiedy wybierzesz złą broń, zbroja może nie być już taka dobra.