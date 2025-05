Minecraft to spokojna, relaksująca gra o budowaniu, eksploracji, robieniu domków dla twoich 34 lam i 68 kotów. To znaczy... Dopóki nie zjawi się któryś z tych mobów... A w tym artykule przedstawię wam top 5 najbardziej irytujących mobów w minecraft. Zestawienie mobów w tym artykule oparte jest na opiniach graczy minecraft z różnych serwisów.

Dosłownie zawsze jak jesteś na wysokości, cała armia szkieletów pojawia się za tobą i strzela salwami strzał, przez co zawsze zaliczasz twarde lądowanie. Nawet jak nie jesteś na wysokości, a np. eksplorujesz tereny nie daleko twojego domu to i tak szkielety ze 100% celnością zrespią się razem z ogromną hordą zombie, co sprawi, że albo będziesz uciekał do swojego domu szybciej niż Zygzak McQueen, albo umrzesz przez to wszystko naraz. I trzeba pamiętać, że jak ty nie umrzesz to i tak pewnie umrą ok. 3 krowy z twojej amatorskiej farmy przed domem, w którą spadły 2 szkielety, które nie ogarniają, że przez krowy strzały nie przenikają.Te małe jeżo-robaki to największa możliwa abominacja w minecraft. Co to tak w ogóle jest? To rybik cukrowy? Nie, rybiki cukrowe to są słodkie małe robaczki, a nie totalne szkodniki, których w życiu nie trafisz i będą na ciebie polować całą rodzinę, nawet ciotkami, których nigdy nie poznali. Pojechałem za daleko? Nie, przy tych małych szkodnikach nie da się pojechać za daleko, najchętniej to by się je przejechało wszystkie i wywaliło z gry. Chyba muszę się trochę mniej denerwować przy grach dla dzieci o stawianiu klocków...Endermany to jedyne pasywne stworzenia w tym zestawieniu, ale nie zmienia to tego, że i tak wejdą ci przed oczy tylko po to, aby miały jakiś sensowny powód, by się zdenerwować. Czasami pójdzie ci przed domek, czasami schowa się na strychu, a czasami nawet zabierze ci ten jeden blok dirtu z twojej posesji, który nikogo nie obchodzi, ale ty i tak go przez to zabijesz. Nie zrozumcie mnie źle, endermany to są szkodniki, które powinno się zabijać masowo, ale nie jest łatwo to zrobić, bo ta strasznie wysoka podróba slendermana jest po prostu niezniszczalna, ale jakoś się go trzeba pozbyć z posesji. Jak was zaatakuje, to polecam wejść do jeziora/morza/oceanu.Normalne dzieci są słodkie, ale to monstrum to jest koszmar. Nie dość, że trafienie go graniczy z cudem, to jeszcze ten maluch lata wokół ciebie jakby zjadł 3 łyżki cukru. Nie wiem kto pomyślał, że to dobry pomysł, ale nie wierzę, że oni tego nie zrobili, aby zdenerwować graczy. Gdziekolwiek byś nie był, czy to na wysokości, czy to eksplorował, czy nawet zbierał spokojnie kwiatki to i tak ten mały pierd zawsze cię dogoni, zawsze cię zabije, zawsze cię zdenerwuje, i zawsze sprawi, że odinstalujesz minecraft. A najlepsze jest to, że może się jeszcze pojawić na słodkim kurczaczku. Tak, taka bestia na małym słodkim kurczaku, który nic nikomu nie zrobił, ale pewnie i tak nie trafisz w małego zombiaka i karę poniesie nikomu niewinny kurczak.Pamiętacie jak skarżyłem się na tamte moby? Jeśli nie to idźcie do lekarza, bo to może być demencja, ale nawet osoby z demencją (tak jak wy) i wszystkie inne, które są bez demencji (tak jak nie wy) zbiorą się, by razem ogłosić, że creeper to najgorszy mob w minecraft. Dobra... Może nie najgorszy, ale na pewno najbardziej denerwujący. Przysięgam, że temu włącza się gps z waszą lokalizacją zawsze jak budujecie domek albo kopiecie w jaskini. To się zawsze znajdzie za waszymi plecami, a jeśli nie znajdzie się za waszymi plecami to i tak znajdzie się przed wami, a potem się okaże, że jest jeszcze parę za wami. Nie zamierzam się dalej produkować na temat tego monstrum, bo już nie muszę.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR „Nigdy nie miałem większej frajdy pisząc artykuł" IGOR