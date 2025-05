Top 3 serwery minecraft

Gra multiplayer. To tryb gry w którym możemy grać online z innymi osobami ,aby można było grać z innymi graczami trzeba się połączyć na jakiś serwer jeden ma mniej a drugi więcej graczy ale jakie są najpopularniejsze? Ten artykuł odpowie ci na to pytanie! Już nie przedłużam i wymieniam serwery.

1.



Hypixel. Jest to dobrze znany większości osób serwer który jest najpopularniejszym serwerem minecraft. Działa on od trzynastego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku. Posiada on tryby typu: bedwars, skywars, tnt tag, tnt run, uhc, spleef i tym podobne. Hypixel działa na wersjach 1.8.8 - 1.19.2. Odwiedziło ten serwer około 18 milionów unikalnych graczy już w dwa tysiące dwudziestym roku. W dwa tysiące piętnastym roku właściciel hypixela powiedział ,że utrzymanie hypixela na jeden miesiąc wynosi około sto tysięcy dolarów (USD), czyli przeliczając na polską walutę (PLN) koszty wynosiły około czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące i sto złotych. Czyli roczny koszt serwera wynosiłby milion dwieście tysięcy dolarów. Gdyby płacili złotówkami (PLN) to koszt wynosiłby pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy i dwieście złotych. W przeliczeniach użyłem kursu dolara 4,52 z dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku.

2.

2b2t to najstarszy serwer anarchy na którym nie ma zasad można tam: czeatować, griefować, zabijać, duplikować itemy, kupować nielegalne kity, reklamować się, robić trapy, rozwalać bazy i endportale. Serwer został założony przez housemastera w 2010 roku. Serwer działa na wersji 1.12.2 ,a największego griefera nazywają "PopBob" podobno zgriefował i zniszczył najwięcej baz. Miał także swoją bazę w której miał podwójny end portal który zbudował dzięki backdorom. Serwer cieszy się dużą popularnością i jest utrzymywany z zakupu priorytetowej kolejki w dołączaniu na serwer. Jego mapa ma około trzynaście terabajtów danych a na serwer jest przeznaczone około 14gb ram-u. Bardzo dużo polskich i nie polskich youtuberów wybiło się na tym serwerze np. _podkładka i fitmc. Na 2b2t jest długa autostrada netherowa która prowadzi się przez (chyba) 30mln kratek w netherze czyli do dojścia do world borderu. Autostrada prowadzi w cztery strony, jest ona zbudowana z obsydianu.





3. Kokscraft



Kokscraft to polski serwer typu hypixel na którym gra dużo graczy i jest jednym z popularniejszych serwerów. Tak jak hypixel posiada tryby typu: tnt tag, tnt run, bedwars, skywars, spleef i tym podobne. Został on bardzo wypromowany przez polskiego youtubera "szymeQ", gra na nim także dużo youtuberów typu: Lamek, Blueeed, Fommy, Sawars, uhcsmurf i wiele innych. Serwer został stworzony parę lat temu i jest na wersję 1.8.8 - 1.19.1

Miło by było gdybyście dobrze ocenili ten artykuł i nie oskarżali mnie o plagiat ,bo takowy artykuł nim nie jest a już jeden artykuł który pisałem dużo czasu został uznany za plagiat. Dziękuję za przeczytanie artykułu i Miłego Dnia.