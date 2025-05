The Sims: Porównanie - Magia

Wstęp

Czarodzieje, zaklęcia i inne rzeczy związane z magią dochodzą w rozszerzeniach w każdej części serii The Sims. Oczywiście istnieją między nimi różnice, które zależą od edycji gry, np. w The Sims - ponieważ jest to starsza wersja - nie otrzymamy tylu nowości co w The Sims 3 czy The Sims 4. W tym artykule postaram się porównać nadprzyrodzone dodatki związane z magią w The Sims, The Sims 2, The Sims 3 i The Sims 4.

"The Sims: Abrakadabra", które jest ostatnim rozszerzeniem wydanym do pierwszej części znanego symulatora życia. Jak sama nazwa wskazuje, dodaje on do naszej gry magiczne zjawiska, które są tematyką tego artykułu. Nowością jest przede wszystkim nowe miasto - Abrakadabrowo - którego większość zajmuje wesołe miasteczko. Do nowego otoczenia możemy wybrać się za pomocą króliczej dziury. Nasi Simowie zyskują także możliwość nauki aż 20 różnych zaklęć i uroków. Aby to zrobić należy uwarzyć specjalne mikstury za pomocą nowych składników, które możemy stworzyć samodzielnie lub kupić w Abrakadabrowie. Czarodzieje, którzy znają już kilka zaklęć mogą staczać pojedynki. Pojawia się nowe zwierze domowe - smok.Tutaj dodatek o magicznej tematyce nosi nazwę "The Sims 2: Osiedlowe życie". Jego nazwa zupełnie nie wskazuje na magiczne zjawiska bądź cokolwiek z tym związanego. Jest to bowiem tylko dodatek do tego co tak właściwie miało wprowadzić rozszerzenie. Tutaj czarodziejem także może zostać każdy, jednak nie wystarczy tylko uwarzyć mikstur. W The Sims 2 aby stać się nową postacią nadnaturalną należy zaprzyjaźnić się z jednym z przedstawicieli tej rasy. Możemy także wprowadzić się do rodziny Serducho, która ma dobre więzi z czarownicami, następnie je zaprosić i poprosić o naukę magii. W "The Sims 2: Osiedlowe życie" otrzymujemy 3 rodzaje magii: dobrą, złą i neutralną. Składają się na nie 32 zaklęcia. Co ciekawe - ubiór naszego czarodzieja zależy od rodzaju magii, który praktykuje oraz od jego poziomu. Aby uczyć się czarów należy skorzystać z księgi zaklęć."The Sims 3: Nie z tego świata" to dodatek, który dodaje do trzeciej części popularnej serii, postacie nadnaturalne, w tym czarodziejów. Aby nasz Sim stał się magiem, musi wypić specjalny eliksir. Tutaj nowa postać nadnaturalna jest jeszcze bardziej rozwinięta niż w poprzednich częściach. Otrzymujemy różdżki oraz miotły, na których możemy latać. Znajdziemy tu 17 rodzajów uroków, zaklęć i klątw. Nauka czarów polega na praktykowaniu magii. Nie jest tutaj do tego potrzebna żadna księga. Każdy czarodziej ma swój wskaźnik mocy magicznej, który zastępuje istniejące w "The Sims: Abrakadabra" składniki służące do rzucania zaklęć. Warto także wspomnieć, że nie posiadając dodatku "The Sims 3: Nie z tego świata" także możemy używać magii jednak nieco mniej zaawansowanej. Wystarczy zakupić w The Sims 3 Store "Księgę Zaklęć Lady Ravendancer Ćwir" dzięki czemu możemy użyć pięciu czarów.Tutaj magia dochodzi w pakiecie rozgrywki "The Sims 4: Kraina Magii", który jest poświęcony tylko i wyłącznie magicznym zajwiskom, podobnie jak "The Sims: Abrakadabra". Wiele osób nawet porównuje te dwa rozszerzenia ze sobą. W tym dodatku otrzymujemy dwa nowe otoczenia z czego jedno jest ukrytą parcelą. Mowa tu o Glimmerbrook - normalnym otoczeniu, w którym możemy zamieszkać - oraz o Krainie Magii - ukrytej parceli, składającej się z latających wysp, na którą możemy wybrać się za pomocą portalu. Aby stać się czarodziejem musimy wybrać się do wcześniej wspomnianej "latającej" okolicy i porozmawiać z jednym z trzech mędrców. Każdy z nich reprezentuje inny rodzaj magii: praktyczna, nieokiełznana i złośliwa. W grze istnieją 24 zaklęcia i 15 mikstur, które możemy uwarzyć w kotle. Zostają także dodane miotły oraz różdżki. Czarodzieje mają także swoje drzewko umiejętności, w którym za pomocą specjalnych punktów, mogą kupić cechy nadające im nowe możliwości. Magii uczymy się tutaj od wcześniej wspomnianych mędrców. Możemy także staczać pojedynki z innymi czarodziejami na specjalnej arenie do walk. W pakiecie rozgrywki pojawia się także nowość, której nie było wcześniej - chowańce - którzy chronią nas przed zaklęciami innych magów.