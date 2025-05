The Sims Mobile - opis gry

The Sims Mobile jak sama nazwa mówi są to Simsy tylko, że na telefon!

The Sims Mobile to Simsy, lecz nie aż tak rozbudowane jak jest to na wersji komputerowej.Przy tworzeniu postaci nie mamy niestety dużego wyboru wśród odzieży, dodatków, oraz włosów, lecz to nie jest dużym problemem, ponieważ nam zależy na dobrej grze, a nie na wyglądzie naszej postaci.W mobilnej wersji mamy dużo różnic, ale jednak możliwe jest tu rozwijanie relacji między naszymi Simami, jak i pracowanie. W naszej grze w przeciwieństwie do wersji komputerowej nie musimy zaspokajać potrzeb naszych Simów, wystarczy tylko żeby nasz Sim skorzystał z toalety lub aby się przespał wbijają mu wtedy punkciki, które są jego energią, więc niezależnie od tego co robimy wbijając naszemu Simowi energię; jest mu to obojętne. Następnie tę energię wykorzystujemy na czynności typu praca i rozrywka. Zdecydowana większość wykonywanych przez nas rzeczy wymaga tych punktów energii, lecz jest ich bardzo mało bo tylko 30 (o ile się nie mylę) więc bardzo szybko się kończą.Niestety ogromnym minusem gry jest to, że bardzo dużo rzeczy typu odzież, (już w trakcie rozgrywki) oraz przedmioty do domu są płatne i nie chodzi tu o Simoleony, lecz o prawdziwe pieniądze co według mnie jest obłędem. Plusem natomiast jest to, że mamy zadania, które możemy wykonywać; są przeróżne, więc jeżeli zagracie dowiecie się jakie, :p ale również dość rozbudowana interakcja z innymi Simami może nie, aż tak jak to jest np w The Sims 4, lecz nie pozostawia wiele do życzenia. Grafika jest bardzo dobra, nie różni się zbyt od wersji na PC, dlatego mi się podoba tak samo jest z dźwiękiem. Niestety rozbudowywanie naszego domu też nie jest proste, tak samo z zakupem do niego rzeczy. Gdy oglądamy reklamy (do czego nie jesteśmy zmuszani) możemy dostać Simoleony co bardzo jest przydatne, ponieważ wszystko w tej grze jest jednym słowem drogie. Wersję mobilną The Sims nie możemy traktować jak wersję na PC, co jest oczywiste bo pobranie gry jest darmowe, więc gra polega głównie na graniu, a następnie czekaniu kilku godzin, aż nasza energia odnowi się (lecz jak wcześniej wspomniałam czasem możemy zaspokoić ją poprzez np spanie) nic za darmo, jeżeli chcemy pograć dłużej lub nałożyć na naszych Simów ładne ubrania musimy wydać pieniądze, co dla naszego portfela skończyć może się źle, ponieważ nie jest to tanie.