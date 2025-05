( 5 ratings)

The Sims Mobile - nowy odpowiednik FreePlay?

Czy The Sims Mobile, nowa produkcja od EA może stać się dobrym odpowiednikiem dla The Sims FreePlay? Studio zapewnia dalszy rozwój swojego starszego produktu. Co jednak z nowszą odsłoną? Bez większych zapowiedzi studio Electronic Arts zapowiedziało swój nowy produkt na urządzenia mobilne - The Sims Mobile bo tak nazywa się najświeższy tytuł od tego studia będzie miało swoją premierę międzynarodowo już wkrótce po testach w Brazylii. Jest to pewien krok w przód i ewenement jeśli chodzi o gry EA na urządzenia przenośne ponieważ dotychczas wszystkie produkcje były wydawane wyłącznie w języku angielskim. Tym razem jest zupełnie inaczej! The Sims Mobile otrzyma pełne wsparcie języka polskiego wraz z polskim oddziałem gry.







Czym się różni najnowsza mobilna odsłona simsów? Gra swoim mechanizmem mocno przypomina znaną wersję "FreePlay", czyli nadal jest to gra w czasie rzeczywistym free-to-play z zagnieżdżonymi mikropłatnościami. Najnowsza odsłona cechuje się jednak lepszym silnikiem graficznym, o wiele szybszym wykonywaniem poszczególnych czynności naszych simów a także nie zmusza gracza na każdym kroku do sięgnięcia po mikropłatności. Zabawa jest świetna! The Sims Mobile sporo czerpie ze swojego komputerowego odpowiednika - The Sims 4, a ponadto zostało urozmaicone o nowe funkcjonalności, które nigdy nie zostały umieszczone w żadnej podstawowej wersji The Sims.

Masz ochotę prowadzić kafejkę? Czemu nie! Budowa domu, rozwijanie kariery oraz kreowanie dużych rodzin od teraz nie będzie sprawiać najmniejszych problemów!

Wielkim plusem, który trzeba zaznaczyć jest intuicyjny interfejs specjalnie przystosowany pod małe ekrany urządzeń przenośnych! Jeszcze w żadnej odsłonie mobilnych simsów nie było tak prostej nawigacji po poszczególnych opcjach gry.

W odróżnieniu od wersji na PC, The Sims Mobile stawia na stopniowe odkrywanie rozgrywki. Z każdym kolejnym poziomem naszej postaci zdobywamy nowe przedmioty, funkcje oraz kariery.

Czy nowa forma The Sims w wersji przenośnej się przyjmie? To ocenimy już niedługo!