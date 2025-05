bardzo lubię tą gre i EA jest pewnie z siebie dumny. Mam nadzieje że za niedługo powsaną dodatki do tej wersji simsów oraz mody.



jedyną żeczą która mi się nie podoba to brak sukienek na pączątku gry ale zczasem możma odblokować fajne ciuszki ;). jeszcze jedną i ostatnią żeczą, która mi się nie podoba to pasek energii. Moim zdaniem ten pasek nam ogranicza ożliwości, bo mamy tylko 30 punktów energii. Znana od samego początku produkji simsów tylko w sisach mobile Bella Ćwir nie ma sukienki. ma ona czarne spodnie i czerwoną bluzkę na długi rękaw. To ciekawe że kiedy z nią porozmawiamy po jakimś czasie jeśli zostaniemy w domu możemy zauważyć że jedna dziewczyna o imieniu Olivia ma sukienke taką jak ma Bella w 4 ( taką czerwoą marszczoną). jestem ciekawa czemu EA zrobiło tak Bellę. Moim zdaniem gra jest warta polecenia. Użeka swoją grafiką i swoimi piosenkami. Jej system jest bardzo łatwy do opanowania. Sterowaie jest oczywiste i bardzo proste.bardzo lubię tą gre i EA jest pewnie z siebie dumny. Mam nadzieje że za niedługo powsaną dodatki do tej wersji simsów oraz mody.

The sims mobile to kolejna odsłona simsów ale na telefon. Ta gra jest bardzo przydatna gdy wam się nudzi a nie macie dostępu do komputera. EA bardzo się postarało i simsy robią bardzo dobre wrażenie. Electronic Arts niedawno ogłosiło nową odsłonę simsów'. Już można ją poprać na urządzenia z systemem ios lub android. W tych simsach możemy modyfikować simów i ich mieszkania możemy wpływać na ich znajomości, przyjaźnie i miłości oraz na ich kariery. Grafika jest realistyczna i bardzo urocza. W pare minut można się bardzo wkręcić i niemuc przestać w tą niesamowitą grę.le the simsto jedyna gra z produkcji, która pozwala na grać z innymi graczami. w grze możemy znaleść punkty energi naszego sima możemy to wykorzystać do pracy lub interakcje z innymi simami. Jak w podstawie możemy pogarszać jak i ulepszać nasze przyjaźnie. Plusem jest to że jest więcej interakcji. Jedną z wielu rzeczy to grafika i oprawa muzyczna nie odbiega zbyt od normy od wersji na pecety. Chciałabym dodać do mojej rozgrywki do simsów mobile np pory roku czy zwierzaki. Moim zdaniem simsy bez pór roku simsy wyglądają nudnie. Pory roku dodały by nowe interakcje i więcej frajdy z rozrywki. Tak naprawdę simsy bez zwierzaków to nie simsy. Dodatek do simsów o kategori zwierząt powstał w 2002 roku i do najnowszych wersji jest dodawany np do. Od uruchomienia tej apki odrazu się w niej zakchacie i jej już nie będzieci potrafić odłożyć.