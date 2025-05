The Sims 4: Życie Eko - mechaniki

The Sims 4: Życie Eko to dodatek, który miał swoją premierę 5 czerwca 2020 roku. Jak sama nazwa wskazuje – skupia się on na ekologii. Zadaniem naszych Simów jest dbanie o zielony ślad ekologiczny w każdej dzielnicy w prawie każdym otoczeniu w The Sims 4. Możemy robić to poprzez tworzenie ekologicznych domów, oszczędzanie wody i prądu, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, itp. Życie Eko jest całkiem nowym dodatkiem, który nie miał swojego poprzednika w żadnej edycji The Sims. Przynosi on za sobą wiele nowych mechanik gry, które chciałbym opisać w tym artykule.

Survival

Można powiedzieć, że The Sims 4: Życie Eko pozwala nam na zamienienie gry w survival. Nie chodzi tu oczywiście o rąbanie drewna, zbudowanie lepianki i przeżycie jak największej liczby dni, tylko radzenie sobie na parceli z cechą „brak przyłącza”. Doszła ona w aktualizacji czerwcowej w 2019 roku, która przygotowywała grę na dodatek Wyspiarskie Życie. Na parceli z brakiem przyłącza nie mamy dostępu do wody ani prądu. Niektóre z obiektów zostay przeznaczone specjalnie pod nią, jak chociażby kuchenki korzystające z ognia czy gazu zamiast prądu, a także lodówki zasilane lodem, świece, itp. Na tego typu działkach nie mogliśmy jednak korzystać z telewizora, komputera czy innych sprzętów, ponieważ nie mieliśmy energii elektrycznej. The Sims 4: Życie Eko pozwala nam na radzenie sobie z tworzeniem prądu i zbieraniem wody samemu. Wiatraki czy panele słoneczne wyprodukują nam energię elektryczną, dzięki której na parceli bez przyłącza będziemy mogli korzystać z różnych urządzeń elektronicznych. Zbiornik na wodę pozwoli nam natomiast na zbieranie wody, którą z pomocą prądu będziemy mogli ogrzać i zamiast wziąć chłodny prysznic, który jest dostępny jako jedyny na parceli z brakiem przyłącza, możemy wykąpać się w dowolnym „stylu”. Warto zaznaczyć, że nadmiar prądu i wody możemy sprzedawać, czyli w grze pojawia się nowy sposób na zarobek.





Przetwarzanie śmieci

Grzebiąc w śmietnikach możemy napotkać na rzeczy nadające się do recyklingu. Aby otrzymać części wymienne należy skorzystać z maszyny do sortowania śmieci. Wrzucając je do niej, obiekt je sprasuje i przyzna nam kilka punktów, które przydadzą się do wytwarzania obiektów w drukarce 3D oraz świec.





Głosowania

W The Sims 4: Życie Eko pojawiają się dwa różne rodzaje głosowań. Jedno z nich dotyczy planu działania w danej dzielnicy, natomiast drugie związane jest z wyglądem przestrzeni społecznej, czyli nowej, specjalnej parceli dostępnej tylko w Evergreen Harbor. Głosowanie trwa od 8:00 w piątek do 18:00 w poniedziałek. Gdy się zakończy, nastąpi zmiana wyglądu parceli społecznej lub wdrożenie danej inicjatywy w życie. Każda dzielnica ma swoje głosowanie, w związku z czym każdą z nich musimy odmienić osobno. Aby oddać głos nasz Sim potrzebuje minimum 10 punktów wpływu. Możemy także przekonywać innych o oddanie głosu na daną inicjatywę czy rodzaj parceli społecznej, co kosztuje nas 5 punktów wpływu. Nie zawsze się to jednak udaje. W grze możemy spotkać całą masę inicjatyw. Jedne z nich pozwolą nam na zdobywanie nagród poprzez rozwijanie umiejętności, drugie pomogą nam w utrzymywaniu dobrego poziomu śladu ekologicznego w dzielnicy, a jeszcze inne pozwolą na opanowanie miasteczka przez naturę. W The Sims 4: Życie Eko, EA ewidentnie postawiło na wpływ nasz i naszych Simów na wygląd rozgrywki.





Ślad ekologiczny

Poprzez ustawiane przez nas obiekty, wybierane inicjatywy, a nawet wykorzystywane style ścian czy podłóg w domach, decydujemy o śladzie ekologicznym danej dzielnicy. Może być on: