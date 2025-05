The Sims 4: Życie Eko - co nowego?

Wstęp

The Sims 4 to gra wydana przez EA 2 września 2014 roku. Jest ona jedną z najdłużej rozwijanych edycji serii The Sims i powoli zapowiada się koniec jej rozwijania, ponieważ prawdopodobnie w roku 2021 czeka nas już piąta część znanego symulatora życia. Do The Sims 4 wyszło już dziewięć dużych DLC, w tym jeden z nich 5 czerwca 2020 roku. Mowa tu o The Sims 4: Życie Eko. To właśnie na nim skupi się dzisiejszy artykuł – opiszę wszystkie ważne nowości, które w nim doszły.

Tryb CAS



Tryb CAS jest zwykle jednym z pierwszych przeglądanych elementów gry, tuż po zainstalowaniu dodatku. The Sims 4: Życie Eko dodaje do gry ponad 100 nowych obiektów w Stwórz Sima. Są to nie tylko nowe ciuchy, buty i biżuteria, ale także kilkanaście nowych elementów piercingu i nakrycia głowy. Nie możemy zapomnieć także o fryzurach. Większość ubrań pasuje do zimowego stylu, szczególnie jeżeli chodzi o górne części ubioru. Jak zwykle, najbardziej poszkodowane zostały małe dzieci i dzieci – to one otrzymały najmniej nowych obiektów w trybie CAS.





Nowe otoczenie

Evergreen Harbor to nowe otoczenie dodane w The Sims 4: Życie Eko. Jest ono podzielone na 3 dzielnice, które łącznie zawierają 15 parcel, z czego niektóre znajdują się w blokach mieszkalnych. Jest to pierwsze otoczenie, poza San Myshuno, które posiada apartamenty. Evergreen Harbor jest przemysłowym miasteczkiem położonym nad morzem. Jego znaczną część zajmuje ponura i zanieczyszczona dzielnica, którą mamy za zadanie oczyścić i upiększyć.





Tryb budowania i kupowania

Tryb budowania i kupowania także przynosi wiele nowych obiektów. Większość z nich wygląda modernistycznie. Stylem przypominają meble z kompaktowych wnętrz. Pojawiło się wiele obiektów, które mają praktyczne zastosowanie. Mowa tu m. in. o maszynie do przetwarzania odpadów, stołu do produkcji świec i kilku innych, a także turbinach wiatrowych czy zbiorniku na deszczówkę. Warto wspomnieć o pasiece dla owadów, które możemy hodować. Pojawiła się nowa „dachówka” o teksturze trawy, dzięki czemu dach naszego domu może wyglądać jak ogród. Nie zabrakło masy nowych roślin umieszczonych na ławkach, w doniczkach, czy nawet na małych ściankach.





Nowe mechaniki

The Sims 4: Życie Eko dodaje całe mnóstwo mechanik, które nigdy dotąd nie pojawiły się w grze. Mowa tu między innymi o zbieraniu wody z deszczu i produkcji prądu przez wiatraki czy panele słoneczne. Dzięki nim zamiast korzystać z wody z wodociągów oraz prądu z nieodnawialnych źródeł energii, możemy być samowystarczalni, a przy tym pomagać środowisku i płacić mniejsze rachunki. W końcu to na tym opiera się cały dodatek. Pojawił się także ślad ekologiczny, który zmieniamy używając nieodpowiednich obiektów oznaczonych jako przemysłowy ślad ekologiczny lub tych oznaczonych jako pozytywny ślad ekologiczny. Dzięki temu drugiemu, Evergreen Harbor będzie zmieniać swój wygląd na lepszy – zniknie smog i masa śmieci na ulicach. Zasąpi je zieleń i słoneczne dni. Ślad ekologiczny działa w każdej okolicy z wyjątkiem światów wakacyjnych oraz Stranger Ville. Powróciła także możliwość grzebania w śmieciach. Można to zrobić jedynie w nowym śmietniku dodanym w tym The Sims 4: Życie Eko.