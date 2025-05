The Sims 4: Wyspiarskie Życie (Recenzja)

The Sims 4: Wyspiarskie Życie jest odpowiednikiem dodatku do The Sims 3. Chodzi tu o Rajską Wyspę. Tropikalny klimat i niezwykle czysta woda przyciągnęła niejednego fana "czwórki", w tym mnie.

Wyspiarskie Życie jest rozszerzeniem zabierającym nas na tropikalną wyprawę na wyspy Sulani. To jakże piękne otoczenie zamieszkują bardzo przyjemni Simowie, którzy są pozytywnie nastawieni na napływanie nowych mieszkańców. Sulani to archipelag składający się z trzech wysp, posiadających łącznie 14 parcel. Dwa lądy są typowo mieszkalne, trzeci natomiast posiada dwie parcele mieszkalne, w tym jedną pustą, oraz wrak statku. Pozostała część stanowi rezerwat. Lepiej uważać na tamtejszy wulkan, który zawsze może wybuchnąć, wyrzucając najpierw chmurę pyłu, a następnie plując gorącymi kamieniami na wszystkie strony. Plaże w tamtejszym miejscu nie zadowalają tak jak pozostałe. Są zaśmiecone przez odpady, które wypluwa przejrzysty ocean. W każdej chwili można do niego wejść i popływać bądź zanurkować przy bojach. Jeżeli chcemy zdobyć nowych, zwierzęcych przyjaciół - możemy pobawić się z delfinami.



Sulani zaskoczy nas także ciekawymi festiwalami. Jest to np. Święto wyspy, Biwakowanie na plaży oraz Zawody rybackie. Możemy także zorganizować kavowe przyjęcie. Powiedzmy, że nie trzeba nikogo zapraszać - mieszkańcy tak lubią się gościć, że sami przyjdą na imprezę bez żadnego zaproszenia.



Nie mogło także zabraknąć nowej kariery jaką jest ekolog. Zajmuje się on badaniem wyspy Mua Pel'am, czyli tej która stanowi rezerwat w archipelagu. Naszym zadaniem w tej karierze jest także sprzątanie plaż z wcześniej wspomnianych śmieci. Dzięki temu ekosystem wyspy poprawia się - pojawia się co raz więcej raf koralowych oraz roślin. Jeżeli w międzyczasie chcemy zarobić mniejsze pieniądze możemy podjąć się pracy dorywczej. Wystarczy jedynie pójść do sąsiada skosić trawę lub wysłać kokosa jednemu z mieszkańców. Możemy także popracować w dwóch pracach na pół etatu - jako rybak, ratownik lub nurek.



Jeżeli chcemy szybko przemieścić się z jednego brzegu zatoki na drugi, wystarczy popłynąć lub wygodniej - przepłynąć ten dystans kajakiem lub motorówką. Na kajaku możemy się również opalać bądź zdrzemnąć się. Na motorówce zaś mamy możliwość popisywania się przeróżnymi sztuczkami.



Pojawiła się także nowa postać nadnaturalna - syrena. Dzięki ogonowi porusza się bardzo szybko w porównaniu do zwykłego pływającego Sima. Zamiast higieny ma pasek nawodnienia, który spada z czasem bądź jeżeli użyjemy jej specjalnych mocy. Zależą one od cech syreny. Cecha dobry czyni z syreny dobrą postać, która potrafi zaśpiewać cudowne kołysanki. Cecha zły daje Simowi możliwość utopienia innej osoby w oceanie. Jeżeli nie posiadamy żadnej z tych cech to mamy możliwość wykonania każdej z tych czynności. Oprócz tego syreny mogą zmieniać pogodę przy czym także poświęcają cząstkę swego nawodnienia.



W mojej opinii dodatek jest jednym z najlepszych w The Sims 4. Bardzo podobają mi się syreny, które mają jakąś funkcję i moim zdaniem są lepiej rozbudowane niż w trzeciej części serii Simsów. Oprócz tego pewnego rodzaju formy transportu także są ciekawe, jeszcze nigdy takie nie pojawiły się w "czwórce". Jestem na prawdę pozytywnie zaskoczony.