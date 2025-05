The Sims 4: Włóczkowe Historie - co nas czeka?

The Sims 4: Włóczkowe Historie to akcesoria do czwartej części znanego symulatora życia, które były drugim DLC tworzonym w sporej części przez społeczność. Od początku roku, co kilka tygodni, gracze otrzymywali od EA ankiety o tym jaką tematykę mają mieć nowe akcesoria, co nowego ma wprowadzić rozgrywka oraz jakie obiekty powinny znaleźć się w grze. Oczywiście na ich podstawie, twórcy wprowadzili najchętniej wybierane tematy i obiekty. Premiera pakietu ma nastąpić 28 lipca 2020 roku, o czym dowiedzieliśmy się na premierze zwiastuna, 14 lipca.

Robienie na drutach

Jedną z największych nowości w The Sims 4: Włóczkowe Historie będzie robienie na drutach. Nasi Simowie będą w stanie wydziergać nie tylko skarpety czy swetry, ale także zabawki dla dzieci, wiszące doniczki i dywany. Do wykonania tej czynności potrzebny będzie prawdopodobnie koszyk z włóczkami, który pojawia się w pierwszych sekundach zwiastuna. Robienie na drutach będzie także nową umiejętnością, która wraz ze wzrostem jej poziomu, odblokuje nam nowe możliwości i interakcje, jak np. uczenie innych Simów dziergania. Istotną nowością związaną z robieniem na drutach jest także to, że tworzyć wełniane przedmioty będą mogły nawet dzieci. Prawdopodobnie dziergać będziemy mogli wszędzie, ponieważ zwiastun pokazuje Sima siedzącego na bujanym krześle, następnie na kanapie, w fotelu czy nawet na toalecie.





Plopsy - sklep internetowy

O Plopsy wiedzieliśmy już od dawna. Nowość ta została przekazana przez twórców gry już kilka miesięcy temu. Plopsy to portal internetowy, który dojdzie do gry wraz z nowymi akcesoriami. Umożliwi on sprzedaż wydzierganych przez nas dzieł w internecie bądź ich kupno od innych Simów. Będzie się to odbywać standardowo przez białe okienko, które wyskakuje na środku ekranu i pokazuje listę dostępnych na sprzedaż przedmiotów. Dawniej była mowa o tym, że Plopsy pojawi się w jednej z aktualizacji i pozwoli także na sprzedaż obrazów czy własnoręcznych wyrobów, jak np. drewniane meble z The Sims 4: Ucieczka w Plener czy świece z The Sims 4: Życie Eko, ale zwiastun nie wskazuje na to, aby w grze znalazła się taka możliwość.





Bujane krzesła

Bujane krzesła będą czymś dla każdego – od małego dziecka, aż po seniora. Młodszym Simom posłużą one głównie jako miejsce do bujania. Wiemy też, że będzie można na nich drzemać czy też czytać książki. Dzieci będą mogły usiąść na bujanym fotelu i bawić się zabawkami. Twórcy w opisie akcesoriów zdradzili także, że nowy mebel przynosi premię do umiejętności dziergania oraz pozwala się odprężyć i opanować emocje. Dla seniorów zostanie odblokowana nowa interakcja – wspominanie. Będą oni mogli usiąść w bujanym fotelu i, kołysząc się, powspominać dawne czasy.





Pozostałe obiekty

Chociaż spora część społeczności chciała w The Sims 4: Włóczkowe Historie bardziej „babcine” obiekty, wygrał standardowo nowoczesny motyw. W związku z tym do gry zostaną dodane proste, kolorowe meble, szklana ława czy kanapy i fotele w modernistycznym stylu.