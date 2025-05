The Sims 4: Witaj w Pracy - niedoceniony dodatek?

Wstęp

Seria gier The Sims jest niewątpliwie jedną z najpopularniejszych gier, która towarzyszy nam już blisko 20 lat. Do tej pory otrzymaliśmy 4 części gry, a ta najnowsza - The Sims 4 - jest cały czas rozwijana. Wielu osobom zdecydowanie bardziej podobają się dodatki z ostatnich 3 lat, a te pierwsze, czyli m. in. The Sims 4: Witaj w Pracy uważają za najsłabsze i najmniej rozwinięte. Również się z tym zgadzałem, ale tylko do czasu. Przez ostatnie kilka miesięcy postanowiłem odkryć na nowo najstarszy dodatek do "czwórki" i zobaczyć dokładnie co on nam oferuje. Zdziwiłem się. Piszę ten artykuł po to, aby podzielić się z wami moją opinią i ciekawostkami dotyczącymi The Sims 4: Witaj w Pracy. Życzę miłej lektury ;)

Jest to niewątpliwie jedna z głównych zmian zachodzących w The Sims 4: Witaj w Pracy. Powiecie - co w tym ciekawego? Otóż odkryłem wiele ciekawych zastosowań owej zmiany. Tworząc sklep możemy wykazać się niesamowitą kreatywnością tworząc m. in.: butik; cukiernię; restaurację bez potrzeby kupowania The Sims 4: Zjedzmy na mieście, ale jest to nieco bardziej okrojona wersja; sklep z wyrobami drewnianymi stworzonymi przez naszych simów; sklep z eliksirami i wiele więcej. Rodzajów działalności gospodarczej są tysiące, wystarczy tylko nieco ruszyć kreatywnością. Ja np. poszedłem w tworzenie cukierni. Wszystko szło znakomicie i moja Simka zarabiała masę pieniędzy przygotowując ciasta i ciasteczka, a wszystko poszło jeszcze lepiej, kiedy skorzystałem z fabryki babeczek. I wcale nie był do tego potrzebny ani jeden pracownik, dzięki czemu nie traciłem pieniędzy na wypłaty. Chociaż pracownicy - też super sprawa - możemy ich awansować lub degradować według własnych uznań, a także zaprojektować im stroje.Eliksiry otrzymujemy zarówno w grze podstawowej, kupując je za punkty satysfakcji, w The Sims 4: Kraina Magii, przygotowując je w kociołku, ale w The Sims 4: Witaj w Pracy również możemy je stworzyć. Eliksiry z najstarszego dodatku do gry wcale nie są takie złe. Możemy nimi np. zaspokoić potrzebę głodu, wyleczyć Sima z choroby, które to też dochodzą w tym rozszerzeniu, a nawet odchudzić naszego podopiecznego. Wystarczy zostać naukowcem i dokonywać przełomów. Eliksiry te, czy jak to też jest nazwane w grze - specyfiki - nie są drogie i powinno tworzyć się je w miarę łatwo.Może praca w karierze naukowca sama w sobie nie jest zbyt interesująca. Mówię tu o sytuacji, kiedy decydujemy się pójść z naszym Simem do pracy. Stale gra każe gadać nam z pracownikami, prosić ich o metale, kryształy, a potem je badać. Ciekawie zaczyna się robić dopiero wtedy, gdy nasz podopieczny dokonuje przełomu i odkrywa... wynalazek! Mamy kilka rodzajów maszyn możliwych do odblokowania i skonstruowania przy specjalnym stanowisku w laboratorium. Niektóre z nich są zbędne, albowiem potrafią tylko świecić i obracać się, ale istnieją też te przydatne. Zabawa zaczyna się m. in. przy Miotaczu Sim-Promieni. Wiele funkcji w nim może nas nie zadowolić, ale samo awansowanie w karierze i stopniowe ulepszanie naszego sprzętu, aby móc przejąć kontrolę nad umysłami innych Simów, albo zmienić przedmiot w zupełnie inny jest satysfakcjonujące. Z czasem możemy także stworzyć lewitującą lampę, która rzeczywiście emituje światło i "lewituje". Z kolei antena satelitarna umożliwi nam kontrolowanie emocji Simów na danej parceli lub komunikację z obcymi. Przedostatni wynalazek służy do klonowania przedmiotów lub nawet Simów, prawie 1:1, jednak czasami może się coś nie udać i Simowie nie będą do siebie podobni, np. pod względem cech. Ostatni wynalazek to portal, o którym raczej już wszyscy słyszeli. Elektrofluks - bo tak nazywa się maszyna - umożliwia nam podróżowanie na planetę obcych - Sixam.Trzeba przyznać - choć miałem zachęcić do odkrywania dodatku The Sims 4: Witaj w Pracy na nowo - że ta zmiana w rozszerzeniu nie jest zbyt udana, z resztą podobnie jak kosmici. Warto jednak wspomnieć, że znajdziemy tam masę przedmiotów kolekcjonerskich, dzięki czemu będziemy mogli uzupełnić niejedną kolekcję naszego Sima.