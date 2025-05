The Sims 4 "Wiejska Sielanka". Opis dodatku.

Na święta kupiłam sobie dodatek do gry The Sims 4 Wiejską Sielankę, polecany przez wiele osób, a teraz mogę ocenić dla ciebie, czy warto sobie go sprezentować!

W tym dodatku dostajemy nowy świat do naszej gry, który sprawia wrażenie bardzo miłej wioski, która może wchodzić w styl Cottagecore. W Henford-on-Bagley mamy dostępne dziewięć parcel mieszkalnych, jeden dom wypoczynkowy, bar "U Gnoma", oraz Park na Wyspie Vopel. W tym wolne jest tylko pięć z dziewięciu parcel, ponieważ w reszcie czterech mieszkają simy NPC. Co tydzień w sobotę, w samym centrum miasta odbywa się festiwal, który co tydzień zmienia swoją kategorię. Możesz w nim uczestniczyć, jeżeli tylko uzbierasz składniki, lub uszczęśliwisz swoje zwierzę. Gdzie zamieszkasz? To zależy od twoich simowych potrzeb!

W dodatku dostaniemy wiele miastowych, w tym simsowym weteranom znana Agnieszka Zadecka, która w tym dodatku, wraz ze swoją kuzynką Agatą Zadecką, prowadzą sklep ogrodniczy, a sama Agnieszka nadal bije swoją torebką zakochanych turystów (jak i miejscowych), którzy wyrażali swoją miłość w miasteczku. Co dla simsów nie jest normą, opisy relacji simów są zachowane w rozgrywce, a możemy zobaczyć to chociażby na przykładzie Cecili Kang i Michała Dzwonka, którzy po nieudanej randce żywią do siebie urazę. Sam Michał w dodatku pełni role Strażnika Zwierząt, którego chatkę możecie spotkać w Parku na Wyspie Vopel, i kupić od niego ubrania dla twoich zwierząt. Równie ważną osobą jest Sara Scott, prowadząca wspomniany już bar "U Gnoma" w samym centrum miasteczka. Oczywiście, jest jeszcze wiele mieszkańców, których na pewno spotkasz na swojej drodze!

W dodatku dostaniemy kilka nowych cech oraz aspiracji, w tym dwie cechy parceli - Dzikie Lisy i Proste Życie - jeżeli włączysz pierwsze z wymienionych, będziesz musiał strzec się lisów, które co jakiś czas będą wkradać się na twoją parcelę, niszczyć ogród i kraść jajka z kurnika. Oczywiście, będziesz mógł przepędzić lisa, oraz zaprzyjaźnić się z nim, przez co dostaniesz od niego prezent. Ciekawostka - aby stworzyć lisa, został stworzony całkiem nowy model i animacje. W drugiej z cech, Proste Życie, twoja lodówka nie będzie już nieskończona, ponieważ aby cokolwiek zjeść, trzeba to kupić lub uhodować.

Przejdźmy do cech i aspiracji naszych simów. Dokładniej to dwie cechy i jedną aspirację, mianowicie (cechy) Nietolerujący Laktozy i Miłośnik Zwierząt, które mogą nam przeszkadzać w rozgrywce, jak i w niej pomagać. Sim z cechą Nietolerujący Laktozy, jak sama nazwa wskazuje, nie toleruje laktozy, czyli nie może jeść produktów mlecznych jak i pić mleka. Natomiast gdy twój sim zje coś z zawartością mleka, jak na przykład Ser lub Chleb Mleczny, który dostajemy w tym dodatku jako jeden z przepisów, może dostać nastrójnik Szczęśliwy (gdy poczuje się dobrze) albo Nieswój (gdy poczuje się źle). Sim może także zwymiotować. Cecha Miłośnik Zwierząt pozwala na więcej interakcji ze zwierzętami rolnymi , lecz gdy sim nie będzie miał z nimi długo kontaktu, będzie smutny. Jedyna aspiracja którą dostaniemy to Wiejski Opiekun, za wypełnienie jej szybciej zdobywamy relacje ze zwierzętami a króliki, lisy i ptaki dają nam lepsze prezenty.

Dodatek, jak już w zapowiedzi pokazano, da nam wiele zwierząt, lamy, krowy, kurczaki, kury i koguty to zwierzęta, które możesz mieć na swojej parceli, gdy kupisz kurnik lub stodołę. Zwierzęta rolne trzeba wyżywiać, myć i uszczęśliwiać, inaczej mogą umrzeć lub uciec z naszego gospodarstwa. Już od małego dziecka simowie mogą bawić się ze zwierzętami, które będziemy mieć na swojej farmie. Każde ze zwierząt może ci coś dać, przez co nie będziesz musiał tego kupować! Kury i koguty dadzą ci jajka, a gdy będą razem w kurniku, mogą stworzyć jajko, z którego wykluje się mały kurczak, który wyrośnie na kurkę lub koguta. Lamy dają wełnę, a krowy mleko, z którego zrobisz wyroby z mleka. Swoje zwierzęta możesz karmić specjalnymi przysmakami, które kupisz w miasteczku, a gdy już poznasz recepturę, sam będziesz mógł je zrobić w swojej kuchni. Przysmaki te mogą poprawić relacje sima ze zwierzakiem, stworzyć złotą kurę (lub koguta) albo od krowy dostaniesz też tęczowe mleko!Jak będziesz grać? To tylko twój wybór!