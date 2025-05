The Sims 4: Uniwersytet - Interpretacja zwiastuna

Wstęp

22 października mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun nowego dodatku do czwartej części serii Simsów - The Sims 4: Uniwersytet. Jest on niewątpliwie najbardziej oczekiwanym dodatkiem do "czwórki" przez społeczność tejże gry. Jednak jak ucieszył, tak i zmartwił sporą część graczy, ponieważ ich oczekiwania nie zostały w pełni spełnione. W tym artykule opiszę to, co zostało przedstawione na zapowiedzi oraz opowiem o swoich odczuciach. Jednak uwaga! Nie wszystkie te nowości mogą być prawdziwe, ponieważ EA potwierdziło zaledwie niewielką część z nich.







Tematyka nowego dodatku

Po angielsku nowy dodatek do The Sims 4 będzie nosić nazwę "Discover University", czyli dosłownie "Odkrywaj Studia". Jednak nie tak brzmi polska wersja, albowiem dodatek po Polsku nazywać się będzie po prostu "Uniwersytet". Nazwa rozszerzenia mówi sama za siebie. Nasza rozgrywka zostanie ulepszona o studia, na które będą mogli wybrać się nasi Simowie. Studia to nieodłączna część serii Simsów od drugiej edycji.

Gra piłką nożną

Nazwałem tą nowość "grą piłką nożną", ponieważ nie możemy powiedzieć dokładnie, czy będziemy w nią grać. Na początku zwiastuna widzimy dziewczynę odbijającą piłkę nożną. Przedmiot jednak wymyka się spod kontroli i uderza w stojącego obok niej Sima. Czy gra piłką nożną to nowa interakcja dochodząca w dodatku? A może nawet będziemy mogli grać w piłkę nożną na meczach niż tylko ją odbijać? Tego dokładnie nie wiemy, ponieważ EA nie ujawniło aż takich szczegółów. Szczerze - dla mnie jest to wszystko jedno, szczególnie jeżeli chodzi o interakcję związaną z trikami piłką nożną. Inne nastawienie mam natomiast do wprowadzenia meczów, jednak szansa na ich pojawienie się w grze jest bardzo mała.

Rowery

Tutaj mamy już potwierdzenie od twórców. Gra zyska nowy środek transportu - rowery - którymi będą mogli poruszać się nasi Simowie. Najpierw łódki, później miotły, a teraz pora na znany i używany raczej przez wszystkich przedmiot do szybszego poruszania się. Simowie poruszający się rowerami na zwiastunie mają ubrane kaski. Będzie to prawdopodobnie nowy przedmiot do kupienia i możliwy do ubioru. Animacja jazdy rowerem wydaje się być płynna.

Nowa okolica

Chociaż od samego początku na zwiastunie widzimy nowe otoczenie, w pewnym momencie zostaje ono pokrótce ukazane z góry. Twórcy, na zapowiedzi, przedstawili 3 miejsca w nowym mieście. Pierwsze dwa to kampusy. Jeden z nich stylem przypomina ten z The Sims 3, zaś drugi jeszcze nigdy nie wystąpił w grze i nie przypomina żadnego z poprzedników. Jest to nowoczesny uniwersytet. Jednak o kampusach więcej opowiem później. Trzecie miejsce przedstawione na zwiastunie to starsza część nowego otoczenia. Widnieje tam masa kamienic. Może to w nich będą mogli zamieszkać nasi Simowie? Wiemy też, od EA, że w nowym mieście znajdzie się kilka pustych parcel. Prawdopodobnie oznacza to, że nowe otoczenie będzie możliwe do zamieszkania bez potrzeby pójścia na studia.

Uniwersytety

W rozszerzeniu otrzymamy dwa całkiem różnie i rywalizujące ze sobą kampusy. Każdy z nich będzie mieć swoją maskotkę.

1. Britechester

Kampus Britechester przypomina wyglądem ten z The Sims 3: Studenckie Życie. Tam nasz Sim nauczy się podstawowych rzeczy, niezwiązanych z technologią, itp. Będą to m. in. nauki humanistyczne oraz sztuka.

Foxbury

Foxbury, który jest określony po angielsku jako instytut, będzie kampusem w nowoczesnym, wręcz przyszłościowym stylu. To tutaj nasi podopieczni nauczą się rzeczy związanych z techniką. Na zwiastunie możemy zauważyć, że ten uniwersytet jest wyposażony w bardzo nowoczesny sprzęt umożliwiający nam tworzenie przeróżnych maszyn, o których więcej opowiem później.

Roboty

To właśnie tworzenia robotów nauczymy się w Foxbury. Na zwiastunie widzimy Sima pracującego przy sporej maszynie, przy której spawa sztuczną inteligencję. EA potwierdziło, że roboty zostaną wprowadzone do gry i będą funkcjonalne. Nie można ich jednak stworzyć w CAS. Niektóre z nich będą w stanie dołączyć do naszej simowej rodziny. Gdy uczeń Foxbury podjeżdża pod swoją szkołę, widzimy dziewczynę sterującą dronem. Jak wiemy - ten rodzaj urządzeń pojawił się już kiedyś w grze, a konkretnie w dodatku “Zostań Gwiazdą”, kiedy to mogliśmy go je zakupić i nadawać nim transmisje na żywo. Tym razem, prawdopodobnie, ponieważ nie zostało to potwierdzone przez twórców, drony będziemy mogli skonstruować, a być może zyskają one więcej funkcji.

Inne oznaki nowych technologii

W późniejszej części zapowiedzi dodatku widzimy także inne ciekawe, przyszłościowe urządzenia. Są to m. in. egzoszkielety oraz “mechaniczne” ręce. Pomimo tego, że noszą je na sobie Simowie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy będziemy mogli je stworzyć, czy też będą one dostępne jako ubranie w trybie CAS.

Nowe interakcje

W końcowej części dodatku widzimy Simów grających w tenisa, czyli prawdopodobnie aktywność ze Studenckiego Życia powróci do The Sims 4. Jeden z Simów pije także sok z beczki stojąc do góry nogami. Ta interakcja także pojawiła się już w “trójce” i zawita do czwartej odsłony gry. Prawie na samym końcu zwiastuna widzimy możliwość zrobienia bara-bara pod prysznicem, gdy jedna z dziewczyn wciąga Sima pod gorącą wodę.

Nowe wydarzenia

Prawdopodobnie, ponieważ nie zostało to zatwierdzone przez EA, w dodatku dojdą jeden lub dwa rodzaje wydarzeń. Jednym z nich będzie przyjęcie niespodzianka, powracające z poprzedniej części Simsów, a drugim będzie impreza na zakończenie roku. Możemy się tego domyślać po tym iż wszyscy studenci ubierają się wtedy w mundurki i świętują na świeżym powietrzu, spożywając różne dania, pijąc napoje oraz grając w różne gry.

Piercing

W nowym dodatku dojdzie także piercing, który towarzyszy większości Simów widocznych na zwiastunie. EA potwierdziło już tę informację, ostrzegli jednak, że ta nowość nie pojawi się w aktualizacji, a będzie dostępna jedynie dzięki zainstalowaniu rozszerzenia.

Podsumowanie

Z samego zwiastuna dodatku The Sims 4: Uniwersytet możemy wyciągnąć wiele informacji o nowościach. Niektóre z nich się sprawdziły i zostały potwierdzone przez twórców. Jednak sporo z nich dalej pozostaje pod znakiem zapytania. Być może wkrótce pojawi się pierwszy szczegółowy zwiastun, na którym zostanie zaprezentowane więcej rzeczy. Miejmy nadzieję, że to, co EA przedstawiło na zwiastunie dodatku z 22 października jest jedynie częścią tego, co zobaczymy w grze, ponieważ to właśnie z powodu powtórki z poprzednich edycji gry, gracze mają w większości negatywne nastawienie do dodatku.