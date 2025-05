The Sims 4: Ucieczka w Plener - recenzja pakietu rozgrywki.

Witajcie! W dzisiejszej recenzji omówimy pakiet rozrywki do The Sims 4 - Ucieczkę w Plener.





Serdecznie zapraszam!

to pierwszy, oficjalny, płatny dodatek do podstawowej części gry. Został wydanyJest to pakiet rozgrywki, czyli coś większego od akcesoriów, ale nie tak wielkiego, jak dodatek. Pakiet rozgrywki zabiera nas w zacisze biwaku i obozów na łonie natury.Pakiet rozgrywki dodaje naprawdę bardzo ciekawe rzeczy - między innymi nową lokację - Granitowe Kaskady, w której znajdują się lasy, piękne wybrzeża oraz lekkie wzniesienia. Wszystko to wygląda naprawdę ładnie i estetycznie, dlatego zrobiło wrażenie na wielu simomaniakach. Można spędzić tam urlop, korzystając z dni wolnych, które mamy do dyspozycji w naszej pracy. Zabieramy tam rodzinę, ale i także znajomych! W samej lokacji znajdują się cztery domki (można je nazwać letniskowymi), w które można wynająć oraz pusta parcela z kilkoma drzewami, w której możemy osiedlić się sami i poczuć, jak to jest spać w namiocie (który zmieści do ośmiu osób!!) lub przenośnym łóżku. Znajduje się tutaj również ukryty świat, w którym mieszka pustelnik. Można się do niego dostac poprzez jaskinie, która znajduje się na terenie rezerwatu, również dostępnego w Granitowych Kaskadach.Dodatek wprowadza kilka ciekawych ubrań i akcesoriów. Są to rzecz jasna rzeczy typowo osobowe - przenośne lodówki, łóżka czy gitary i typowo obozowe ubrania. Mamy również dostęp do ogniska, przy którym możemy opowiadać straszne historie, piec pianki czy kiełbaski i fajnie spędzić czas. Możemy się również w nim spalić, podczas jego rozpalania, więc musimy uważać! Pakiet rozgrywki zapewnia nam pomoc w nowym miejscu - mamy do dyspozycji przewodnika, z którym możemy porozmawiać. Kupimy u niego potrzebne nam rzeczy, udzieli nam rady i wskazówek, dotyczących tego pięknego miejsca. Możemy również spotkać człowieka, przebranego za pluszowego misia. Będąc w jego towarzystwie dostaniemy specjalny nastrojnik, który sprawi, że będziemy spięci (straszny z niego natręta!). Gra również wprowadza nową cechę - Wrażliwy, aspirację - Miłośnik Natury i umiejętność - Zielarstwo. Właśnie w Granitowych Kaskadach możemy znaleźć naprawdę wiele nowych roślin (głównie ziół) oraz gatunków ryb. Pojawiają się również choroby, które można leczyć domowymi sposobami. Możemy równiez kupić lekartswo przez internet - to sposób o wiele szybszy i mniej wymagający. Pojawiła się również nowa muzyka, która w tej częśći simsów po prostu zadziwia.Pakiet rozgrywki wprowadził całkiem sporo w kwestii odpoczynku. Na wielu zrobił spore wrażenie. Mi osobiście przypadł do gustu i uważam, że jest on bardzo ciekawy, w końcu możemy poczuć się dziko! Jego oceny dosięgają 8/10, co jest bardzo dobrym wynikiem. Cóż pozostaje tylko wyjeżdzać! Co wy sądzicie o tym pakiecie? Koniecznie napiszcie!Zostawiam Was z zwiastunem: