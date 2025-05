The Sims 4: Sztuka i Rzemiosło - co nas czeka?

Wstęp

Nowe akcesoria do The Sims 4 zbliżają się wielkimi krokami, albowiem zawitają do gry prawdopodobnie w maju. Nie znamy jeszcze dokładnej nazwy, ale już od grudnia wiemy jaki będzie ich temat przewodni. Nowe akcesoria będą dotyczyć sztuki i rzemiosła, a konkretniej szydełkowania. Od kilku miesięcy EA daje graczom możliwość do zagłosowania w kilku ankietach dotyczących tematyki DLC oraz wyglądu ubrań i obiektów, a czekają nas jeszcze dwie ankiety. W tym artykule przedstawię i opiszę co do tej pory zostało ustalone w sprawie nowych akcesoriów do The Sims 4.

Pierwsza ankieta dotycząca nowego rozszerzenia pojawiła się już na jesień zeszłego roku. Zapytano wtedy graczy o tematykę DLC, którą mogły być: Sztuka i dzieła, Szczęśliwe nawiedziny, Dbanie o siebie, Nauka i technologia oraz Technologiczna rozgrywka. Wygrała oczywiście ta pierwsza tematyka. W drugiej części ankiety zapytano o nową rozgrywkę związaną z każdą tematyką DLC. Wtedy, w tematyce Sztuka i dzieła, wygrało szydełkowanie wśród 5 różnych możliwości jakimi były również: rzeźbienie, tworzenie ozdób ze szkła, jadalne, ładne wytwory i haftowanie. Następnie EA zrobiło kilkutygodniową przerwę co do tworzenia ankiet.Kolejna ankieta dotycząca nowych akcesoriów pojawiła się w grudniu. Gracze mogli wybrać jeden z trzech stylów, w których znajdowały się wszystkie nowe wzory ścian, rodzaje oświetlenia i inne obiekty. Do wyboru były:- DIY Delight, który zwyciężył głosowanie. Na obrazku przedstawiającym koncept nowych obiektów widnieje pokój urządzony w pastelowych kolorach z szafkami wypełnionymi akcesoriami do szydełkowania, tablicami korkowymi, nowoczesnymi stolikami, nowymi krzesłami i kilkoma drobiazgami. Na suficie wiszą kolorowe lampy wyglądające jakby zostały wykonane z papieru.- Crazy Craft Workshop jest przedstawiony w nieco bardziej ponurym stylu. Wygląd jest adekwatny do nazwy - pomieszczenie przypomina warsztat. Panuje w nim ogólny bałagan, przy nowym stole stoi lampa, nowy fotel, biurko i szafki wypełnione bibelotami. Za fotelem znajduje się prawdopodobnie nowy typ okna.- Granny Chic to pomieszczenie w typowo babcinym stylu: kolorowe ściany, meble, obiekty przypominające te z dawnych czasów, babciny fotel i wiele innych rzeczy przypominających te ręcznej roboty.Trzecie głosowanie, które odbyło się pod koniec stycznia, dotyczyło ubrań, które miały zostać dodane do trybu CAS w nowych akcesoriach. Wśród listy 91 ciuchów, znalazło się aż 5 ubranek dla zwierząt. Niestety żadne z nich nie zostało wybrane przez społeczność.Kolejne ankiety czekają nas w marcu i w kwietniu. Pierwsza będzie dotyczyć obiektów, które zostaną dodane w DLC. Twórcy przy tworzeniu listy nowych obiektów kierują się wybranym w drugiej ankiecie stylem. Ostatnie, kwietniowe głosowanie dotyczyć będzie nazwy oraz ikony akcesoriów.Sam brałem udział we wszystkich z podanych głosowań. W pierwszej ankiecie głosowałem niemalże identycznie, ale zamiast szydełkowania wybrałem rzeźbienie. W drugiej turze zagłosowałem na styl w babcinym stylu, czyli Granny Chic. W ostatnim głosowaniu.. już nawet nie pamiętam na co dokładnie oddałem swój głos, ale na pewno nie szedłem w stronę stylu widocznego na zdjęciu z wygranymi ciuchami. Wy też głosowaliście na nowe akcesoria? Jakie były wasze wybory?