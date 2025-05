The Sims 4: Psy i Koty. Czy warto?

Psy i Koty to czwarty dodatek do serii The Sims 4. Oprócz licznych obiektów tworzenia sima, oraz budowania, dostajemy obecne w poprzednich częściach zwierzaki.

Dzisiejszą recenzję zrobimy na zasadzie plusów i minusów, gdyż ten dodatek był powodem wielu wymian argumentów w fandomie.

Zacznijmy od największej zalety, a mianowicie nowego miasta. Dostajemy nadmorskie Brindleton Bay. Prawdopodobnie miasto wzorowane jest na Arcadia Bay z gry Life od Strange. Dzieli się ono na cztery części:

Wybrzeże Wybrisów - znajdziemy tutaj bar na molo w niezwykle klimatycznym, nadmorskim stylu. Nieopodal znajduje się budka w której nasi Simowie mogą kupić ryby. Tuż obok jest elegancki klub. Sam jego wystrój nie pozwala, ale otoczenie jest jednym z najładniejszych plenerów w serii (idealne na randki czy zaręczyny, zwłaszcza gdy posiadacie Cztery Pory Roku i wokół pada śnieg.

Plac Sobola - tu znajduje się klinika weterynaryjna, oraz park dla zwierzaków, gdzie nasi Simowie mogą zabrać swoich pupili. Znajdują się tam tanie parcele i przytulne, niewielkie domy, oraz dużo miejsca na spacery ze zwierzakami.

Zatoczka Jaśniepanów - nieco droższa część miasta. Piękne, leśne tereny i pobliska plaża stanowią świetne otoczenie dla rodzin kochających zwierzęta. Parcele są spore, idealne na przydomowy ogródek, czy tor przeszkód dla psa.

Wyspa Martwych Traw - zdecydowanie najpiękniejsza lokacja. Niewielka wyspa na środku morza, gdzie znajdziemy latarnię morską z bajecznymi widokami i muzeum. Całość otoczona jest lasem, w którym znajduje się cmentarz dla zwierząt (jedyny cmentarz w TS4).





Kolejna zaleta serii to dopracowane tworzenie zwierzaków. Otrzymujemy wiele niezwykle realistycznie wyglądających ras. Dzięki kole kolorów możemy tworzyć miliony kombinacji. Fani pokazali, jak wielkie możliwości daje nowy system tworzenia zwierzaków. Za jego pomocą są w stanie stworzyć psy i koty przerobione tak, że wyglądają jak tygrysy, wilki i wiele innych.

Ogromnym plusem jest styl mebli i ubrań. Nadają one morski klimat domom i samym Simom. Wszyscy fani sukienek powinni być zadowoleni, te z dodatku należą do najładniejszych w serii.

Należy dodać jeszcze kwestię nowej kolekcji. Nasze zwierzaki mogą przynieść nam ptasie pióra. Gdy przeciągniemy je na ścianę, zmienią się w obrazki z oprawionym piórem, zdjęciem i opisem ptaka, do którego należało. Jeśli uda nam się zebrać wszystkie, możemy z nich zrobić rzeźbę ptaka.

Teraz pora na minusy dodatku (nic nie jest idealne)

Pierwsze co można zarzucić, to brak koni i małych zwierzątek (gryzonie, papugi) które dochodziły w poprzednich częściach.

Drugą wadą jest brak możliwości sterowania zwierzakami. Z jednej strony dodaje to rozgrywce realizmu, jednak postaranie się o szczeniaki czy kociaki jest trudne i zdecydowanie łatwiej będzie zrobić to na kodach, lub z pomocą modyfikacji.

Trzecia rzecz to liczne bugi, zwłaszcza gdy posiadamy sporą rodzinę. Psy często bugują się podczas ich kąpania, zabawki dla zwierzaków namnażają się i walają po całym domu.

Teraz kilka ciekawostek:

-Jeśli pies posiada cechę Żądny Przygód, sim może wybrać się z nim na eskapadę. Wygląda to podobnie jak wchodzenie do magicznego drzewa z podstawki. Dzięki wyborom gracza, odblokowywane są różne historie. Możemy na przykład poznać tajemnicę latarni morskiej na wyspie. Ale bez spoilerów!

-Gdy mamy kota, Simowie mogą się bawić z nim za pomocą wskaźnika laserowego. Jego kolor i symbol zależny jest od nastroju sima, np. gdy jest on flirciarski, wskaźnik staje się różowy i wyświetla symbol serduszka.

-Podczas wyboru rasy w psach możemy wybrać lisa, a w kotach szopa. Będą się zachowywać jak zwyczajne psy i koty.

-Koty mogą przesiadywać na kuchence, nawet jeśli jest ona używana. Często przenikają przez garnek w którym akurat gotuje sim, lub spokojnie śpią na patelni z tostami z serem.

Czy warto?

Moim zdaniem tak. Pomimo braku koni, psy i koty zostały dopracowane, a samo miasto jest jednym z najładniejszych w serii. Nowy styl mebli i ubrań wzbogaci rozgrywkę, a futrzaści przyjaciele zostaną niezastąpionymi członkami rodziny.