The Sims 4 Psy i Koty - Recenzja

to seria gier symulacyjnych stworzonych przez. Jak na razie ukazały się cztery części tej fascynującej gry. Dzisiaj skupimy się na najnowszej części, czyli czwórce, a konkretniej na jednym z dodatków.

Polska premiera The Sims 4 Psy i Koty odbyła się 10 listopada 2017 roku. To czwarty pełny dodatek.







Zaczynamy rozgrywkę, wchodzimy w tworzenie simów i co ujrzymy? Możliwość stworzenia psa lub kota! Możemy wybrać rasę, sylwetkę, ogon, umaszczenie, sierść, ubranie i bawić się w trybie malowania. Dostępna jest też opcja krzyżowania ras.



Zwierzątka tak jak Simowie posiadają różne cechy charakteru, których trzeba wybrać trzy.



Pies może być: agresywny, aktywny, hałaśliwy, inteligentny, kanapowy, kudłaty, myśliwy, nerwowy, nieposłuszny, niezależny, oddany, przyjazny, rozrywkowy, tropicielem, uparty, żarłokiem, żądny przygód.







Kot może być: broniący terytorium, ciekawski, indywidualistą, leniwy, miaukliwy, przyjazny, płochliwy, rozbrykany, rozrywkowy, rozwydrzony, samotnikiem, sprytny, uczuciowy, włochaty, złośliwy, łowcą, żarłokiem.







Pieski i Kotki mają też grupy wiekowe, czyli kocię/szczenię, dorosły/dorosła, senior/seniorka.



Dodano dwie ludzkie cechy takie jak miłośnik psów oraz miłośnik kotów.







Wraz z dodatkiem otrzymujemy nowy świat - Brindleton Bay. Piękne otoczenie idealne dla czworonogów. Znajdziemy tam park, klinikę weterynaryjną, latarnię morską i nie tylko.







Weterynarz... Nie jest to oficjalna praca, lecz własna klinika. Możemy ją stworzyć klikając w ikonkę kasy w prawym dolnym rogu interfejsu.



Gdy widzisz, że coś złego dzieje się z twoim małym przyjacielem, szybko wybierz się z nim do weterynarza. Nikt nie chce, żeby pupil się rozchorował!



Zwierzęta można adoptować wydając przez komputer 200 simoleonów lub lepiej zapoznając te bezpańskie.



Każdy sim ma możliwość wykonywania interakcji z psami i kotami. Zaczynając od przytulania, głaskania, tresowania, karmienia, kończąc na zachęcaniu do postarania się o szczeniaki lub kocięta oraz chodzeniu na spacery. Możemy też robić im zdjęcia i publikować je na simstagramie.







Do tresowania zwierząt mogą także służyć różne przedmioty i przeszkody, które są dostępne w trybie kupowania.



W porównaniu do The Sims 3, w czwórce nie ma możliwości sterowania zwierzaczkami.



Mnie osobiście „Psy i Koty” bardzo się podobają, lecz nie zachwycają jakoś nadzywaczajnie. Podoba mi się to, że gdy zwierzak źle czuje się w domu, ma możliwość ucieczki. Simowie mogą opublikować wpisy o zaginięciu, by mała istotka szybciej się znalazła.



Moja ocena: 8/10



Mam nadzieję, że ta krótka recenzja wam się spodobała. Ślicznie proszę o komentarze, nawet o te złe, ponieważ wtedy mogę się więcej nauczyć!



A już niedługo szósty dodatek, czyli „Zostań Gwiazdą”. Gdy tylko go zdobędę, przygotuję recenzję łącząc ją razem z wrażeniami po aktualizacji, która wprowadzi tryb pierwszoosobowy. Wreszcie będziemy mogli sterować Simami z ich perspektywy!



Napiszcie w komentarzach czy wam ten dodatek się spodobał!