The sims 4 Psy i Koty - Kolejny bezsens??

Już niedługo wychodzi kolejny, tak upragniony przez masy dodatek do słynnej już serii The sims. Tylko powiedźcie mi czy będzie on warty swojej jakże wysokiej ceny?

The sims jest już dobrze znaną serią i sama pisałam o niej już kilkukrotnie. Dziś chcę poruszyć temat zapowiedzianego niedawno dodatku. Każdy chyba wie, że zwierzaki są jednym z ulubionych aspektów rozgrywki i wszyscy wierni gracze wyczekują nań z niecierpliwością. Ja jednak podchodzę do nich z ostrożnością. Owszem może i pragnę w końcu móc zagrać simem z wiernym pupilem u boku, ale szczerze część mnie ciągle zastanawia się czy aby się nie zawiodę...



Po pierwsze i chyba najważniejsze nie mogę pozbyć się odczucia, że ten dodatek okaże się niezwykle okrojony i tak naprawdę nie będzie wart miana pełnoprawnego dodatku a co najwyżej akcesorii, czy pakietu rozgrywki. Brak koni już na początku przyprawił mnie o duży zawód a na dodatek nie powiedziano nic o małych zwierzakach obecnych przecież zarówno w części trzeciej jak i nawet drugiej. Muszę przyznać, że gdy dowiedziałam się, że nie ujrzę ukochanych koni ani papug czy choćby chomika i innych małych zwierzątek poczułam się źle. Dla mnie dodawanie do gry psów i kotów wraz z kilkoma przedmiotami, ubraniami czy fryzurami nie brzmi jak coś co szumnie można określić dodatkiem. By jednak nie było tak, że tylko narzekam napomknąć muszę, że nowa kariera weterynarza i możliwość prowadzenia własnej kliniki mile mnie zaskoczyła. Mam nadzieję, że dopracują ten aspekt i będę mogła naprawdę cieszyć się tą nową opcją.



Mimo wszystko sama z niecierpliwością czekam na owy dodatek i mimo, że pewnie później i tak zostanę nakłoniona do kolejnych wydatków na konie czy inne zwierzaki, które zapewne zostaną dołączone do gry jako kolejne płatne rozszerzenie to nic na to nie poradzę... Jestem zapaloną simsiarą. :D Tak więc mimo, że na dłuższą metę wydawanie pieniędzy na ten właśnie dodatek może okazać się bezsensem to i tak to zrobię. Jak pewnie każdy fan.



Zastanawiam się jakie wy macie przemyślenia na ten temat.



Pozdrawiam



AsunaQ