The Sims 4 poradnik - Krowo-Kwiat!

W dzisiejszym poradniku chciałam napisać o krowo-kiwacie.Więc zacznijmy od tego jak zdobyć sadzonkę.Jest na to kilka sposobów

Zdobyć dość wysoki poziom wędkowania, ponieważ w wodach paru w Oazie Zdrój oraz w Zapomnianej Jaskini można wyłowić sadzonkę.

Latając rakietą, sim może wrócić z sadzonką

Szczepiąc ze sobą rzadkie gatunki roślin np. orchideę

Kopanie w poszukiwaniu skarbów( gdy klikniemy na skałki i wybierzemy,,Kop'' jest szansa na wykopanie mapy skarbów.Gdy mamy wyposażeniu mapę możemy kopać w poszukiwaniu skarbu)

Jeżeli jednak jesteśmy zbyd leniwi, możemy zdobyć naszą krówkę za pomocą kodu. Musimy wejść w Tryb Budowania, wcisnąć Ctrl + Shift + C na klawiaturze i wpisać bb.showhiddenobjects. i tam znależć nasz kwiat

Gdy w wyposażeniu sima pojawi się sadzonka wystarczy przeciągną ją na ziemię i kliknąć ''Zasadź".

Należy regularnie karmić krowo-kwiat , ponieważ jeśli przez 12 Simowych godzin będziemy trzymać naszego potworka na głodzie,wystawi apetyczny tort.Gdy spróbujemy zjeść ciasto krowo-kwiat nas zje lub wypluje



Jagoda kosztuje 38 Simoleonow, Krowo-kwiat 475 Simoleonów, a umarły kwiat 24 Simoleony, więc można na tym zrobić dobry biznes ;) Możecie np. otworzyć sklep z dodatkiem "Witaj w pracy" z krowo-kwiatami :)



(szkielet krowo-kwiatu)

Gdy jednak za długo przetrzymamy go "na głodzie" zmieni się w szkielet :(

