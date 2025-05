The Sims 4: Moschino - hit czy kit?

Wstęp

Akcesoria Moschino były zapowiadane już od czerwca i miały być one szczególnie nastawione na modę - nowe części ubioru, fryzury. Byli tacy co nie spodziewali się efektu i czekali na to rozszerzenie z nadzieją iż otrzymają tony nowych ciuchów i w końcu będą mieli w co ubrać swojego Sima. Istniały także osoby, które przeczuwały, że akcesoria mogą nie wypalić i otrzymamy zaledwie garstkę ciuchów, w dodatku bardzo podobnych jak poprzednie w The Sims 4. W tym artykule postaram się krótko opisać nowe akcesoria wraz z moją oceną

Jako iż akcesoria Moschino nastawione są na modę to otrzymaliśmy nowe obiekty w trybie CAS, których mamy 25. Wydaje mi się, że bywały akcesoria, które dodawały o wiele więcej nowych rzeczy w tworzeniu Sima. Otrzymaliśmy 5 nowych fryzur, które są dosyć fajne. Jedna z nich bardzo przypomina włosy Legolasa. Kolejną nowością są kolczyki w kształcie plumbobów w różnych wariantach kolorystycznych. Dla kobiet doszły: 1 nową koszulkę, 3 bluzy, 2 spódniczki i jedne krótkie spodenki, 2 sukienki i jeden strój kąpielowy w plumboby, jedne buty na obcasach. Mężczyźni natomiast otrzymali: 1 koszulkę, 3 bluzy, 2 pary spodni i 1 parę butów. Dodatkowo dla mężczyzn dostaliśmy jeden pełny strój. To w zasadzie na tyle jeżeli chodzi o CAS... Jak na akcesoria modowe jest to na prawdę bardzo mało.Tutaj sprawa wygląda lepiej i jestem o wiele bardziej zadowolony, ponieważ lubię budować w The Sims 4. Otrzymaliśmy 38 nowych obiektów, z czego wiele z nich służy nowej karierze, o której więcej powiem później. Otrzymaliśmy 4 nowe okna, m. in. w kształcie łuku. W podobnym do nich stylu dostaliśmy także oszklone drzwi. Oprócz tego do gry doszły 2 nowe kolory ścian i 2 nowe gotowe pokoje w stylu studia do robienia zdjęć. W trybie kupowania otrzymaliśmy 31 nowych obiektów, w tym 3 związane z zajęciami i umiejętnościami i nową karierą. Tutaj jestem raczej na plus, bardzo podobają mi się takie nowoczesne nowości.Nowa kariera jest w zasadzie nową profesją innej pracy. Jest to kariera wolny strzelec z branżą fotografa mody. Do wykonywania mamy zlecenia ze zrobieniem zdjęć innemu Simowi i wysłaniem ich do oceny. Zarobek zależy od naszych umiejętności i trudności zlecenia. Zdjęcia wykonujemy dowolnemu Simowi w stroju oraz w wybranym przez nas otoczeniu. Tło możemy przygotować dzięki nowym obiektom. Wtedy fotografowany przez nas Sim może wyglądać jakby był, np. na dachu wieżowca. Moim zdaniem nowa kariera a w zasadzie profesja jednej z karier jest dosyć ciekawa, nieco inna niż wszystkie. Tutaj też jestem na plus.Akcesoria Moschino są całkiem ciekawe i rozbudowane, ale niestety nie pod względem trybu CAS - a to właśnie tego miały głównie dotyczyć. Otrzymujemy fajne obiekty w trybie budowania i kupowania oraz nową, ciekawą karierę. Jak dla mnie akcesoria są na plus, ale tylko ze względu na ratujące go wcześniej wspomniane rzeczy. CAS jest na wielki minus.