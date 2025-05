The Sims 4: Miejskie Życie

Miejskie życie to trzeci dodatek do serii The Sims 4. Jego głównym motywem jest miasto, łączące wiele simowych kultur. Dodatek zawiera 122 obiekty tworzenia sima oraz 280 obiektów budowania i kupowania.

Dochodzące w dodatku miasto, San Myshuno, daje naszym Simom możliwość posiadania mieszkań. W całym otoczeniu znajduje się tylko jeden zwykły dom. W zależności od finansów może wybrać niewielkie mieszkanie, lub luksusowy apartament. Dochodzą też nowe cechy, dzięki którym każda parcela staje się unikatowa, np. Do remontu, Nawiedzone, Dobre szkoły, Romantyczny kominek. Mamy do wyboru cztery dzielnice, każda ma inny styl i ceny mieszkań:

Dzielnica Smaków

Moim zdaniem najlepsza z przedstawionych. Mieszkania są tanie, a w otoczeniu znajduje się boisko do koszykówki, budki z jedzeniem oraz klub karaoke. Idealne miejsce do prowadzenia rozgrywki młodymi dorosłymi, którym zależy na imprezowaniu i poznawaniu znajomych. Tu również znajduje się jedyny zwyczajny dom, świetny dla dużych rodzin.

Ponadto w tej dzielnicy odbywa się między innymi Festiwal Smaków i Pchli Targ.

Dzielnica Sztuki

Nie na wszystkie mieszkania w tej artystycznej dzielnicy będzie nas stać od razu. Jest to jednak wymarzone miejsce dla simów artystów. Znajduje się tu galeria sztuki, a otoczenie wypełnione jest paletami do malowania oraz specjalnymi miejscami do tworzenia graffiti. Często można tu spotkać artystów ulicznych, grających na instrumentach, lub śpiewających. Przy odrobinie szczęścia trafimy też na żywe posągi.

Dzielnica Mody

Eleganckie mieszkania, klimatyczny bar Planeta Miód Malina i wyjątkowe otoczenie to wręcz wymarzone warunki dla simstagramerów. Tu zrobicie najlepsze zdjęcia, zaprosicie znajomych na karaoke i weźmiecie udział w wyjątkowym Festiwalu Miłości. Jedno z mieszkań na ulicy Szykownej zapewne skusi waszych Simów niską ceną, lecz uważajcie, skrywa ono mroczną tajemnicę.

Zamożne Przedmieścia

Dorobiłeś się sporej fortuny? Jesteś celebrytą, wziętym politykiem lub sławnym kucharzem? Te luksusowe, wielopiętrowe mieszkania z tarasami na dachu i prywatnym basenem są stworzone dla ciebie! Tutaj, w klubie Słoneczny Rozbłysk, położonym na dachu jednego z najbardziej okazałych wieżowców, gromadzi się cała śmietanka towarzyska. Ponadto jeśli macie ambicję na polityczną karierę jest to idealne miejsce na przemawianie do simowych sąsiadów na placu, lub proszenie o głosy przechodniów.

Polana Myshuno

To co prawda nie dzielnica, ale podmiejski park, jeden z najładniejszych w grze. Znajduje się tutaj między innymi obserwatorium, place zabaw dla dzieci, budki z jedzeniem, boiska do koszykówki, a nawet łowisko. Park posiada również spory budynek, idealny do wyprawiania tam ślubów (jest nawet łuk weselny), urodzin czy dużych spotkań ze znajomymi.

Miasto stwarza nowe perspektywy, a co za tym idzie również nowe kariery. Dostajemy również możliwość pracy w domu, co jest świetnym rozwiązaniem dla sima, który ma dużo zajęć.

Kariera w mediach społecznościowych

Zawsze chciałeś zostać gwiazdą internetu? Teraz wystarczy ci posiadanie komputera. Publikuj zdjęcia, dziel się memami, aktualizuj statusy, reklamuj produkty i patrz jak liczba twoich obserwatorów rośnie!

Krytyk sztuki

Masz cechę Miłośnik Sztuki i ledwo pierwszy poziom malowania? Zostań krytykiem. Analizuj obrazy w galeriach, uliczne graffiti i bazgroły swojego młodszego brata. Pisz artykuły, chwal, krytykuj i noś francuskie berety sięgając szczytu swej kariery.

Polityk

Zbieranie głosów, wygłaszanie przemówień i duuuuże pieniądze. Polityczna kariera stawia przed tobą najróżniejsze wyzwania. Zawalczysz o dobro natury i polepszenie jakości życia obywateli, czy zgarniesz pieniądze dla siebie? Pamiętaj, aby nie dać się pochłonąć wizji wielkiego bogactwa, a zatroszczyć się o społeczeństwo. Przecież możesz zawsze użyć motherlode.

W dodatku dochodzi również kilka przedmiotów użytkowych. Dostajemy do dyspozycji keyboard, który dodatkowo można włożyć do wyposażenia naszego sima. Pojawiają się również konsole do gier, w które Simowie mogą grać z przyjaciółmi, zestaw do karaoke (a wraz z nim nowa umiejętność, śpiewanie), miejsca do tworzenia graffiti i wiele więcej.

Atrakcją dla simów z cechą Kolekcjoner są dwie nowe kolekcje. W dodatku możemy zbierać szklane kule i plakaty miejskie. Są one znacznie łatwiejsze do znalezienia niż chociażby żaby, a ustawione wszystkie razem wyglądają imponująco.

Nowością pojawiającą się w Miejskim Życiu są Festiwale.

Na Pchlim Targu kupimy używane, tanie meble, lub pozbędziemy się zbędnych naszemu Simowi przedmiotów.

Zabranie drugiej połówki na Festiwal Miłości doda sporo punków romantycznej relacji.

Podczas Festiwalu Smaków nasz sim może spróbować wziąć udział w wyzwaniu Pikantnego Curry i odblokować specjalną koszulkę za zwycięstwo.

Festiwal Humoru i Harców postawi nas przed wyborem między żartowną i złośliwą stroną mocy.

Byliście kiedyś na konwencie? Wasi Simowie też mogą. Na Zlocie Zapaleńców weźmiecie udział w turnieju gier lub programowania. Możecie nawet zrobić cosplay.

Ostatnią ciekawą opcją w dodatku jest Kulinarna Podróż po mieście. W każdej dzielnicy znajdują się budki z jedzeniem. Gdy nasz sim zje którąś z orientalnych potraw, będzie umiał sam ją przyrządzić. Tylko uważajcie na nigiri z rozdymki! Chyba nikt nie chciałby mieć Mrocznego Kosiarza na obiedzie.

A zatem, czy warto? Moim zdaniem tak. Dostajemy przedmioty związane z kulturą wschodu, co urozmaica rozgrywkę. Możliwość życia w mieszkaniu, chodzenia na festiwale i odkrywania miasta sprawia, że granie jest znacznie ciekawsze. I niewątpliwie jest do jeden z najtańszych dodatków, co dla wielu może być kluczowe.