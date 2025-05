The Sims 4: Kraina Magii. Recenzja

W związku z ostatnimi promocjami zakupiłam pakiet rozgrywki Kraina Magii. To już drugi pakiet, który wprowadza postacie nadnaturalne. Czy był on wart swojej ceny?

Zacznijmy od trybu tworzenia sima. Ilość obiektów nie powala, dostajemy jedynie cztery nowe fryzury. Z ubraniami nieco lepiej, niestety porównując chociażby do wampirów są… mało magiczne.







Sprawa znacznie lepiej prezentuje się w przypadku obiektów budowania i kupowania. Obiektów nie jest wiele, ale ich magiczny styl nadrabia wszystkie niedoskonałości. Oprócz zwykłych mebli w nieco elfickim stylu (wreszcie dostaliśmy nowe meble do kuchni!) pakiet zawiera też narzędzia pracy czarodzieja. Kociołek, szafa na eliksiry, miotły, różdżki, oraz chowańce.

Wraz z pakietem dochodzi nowe,małe miasteczko, Glimmerbrook, rozmiarem zbliżone do miasta z pakietu Wampiry. Oprócz parcel mieszkalnych i jednego baru znajduje się tam przejście do krainy magii.

Magiczna część miasta osadzona jest na czterech, lewitujących w przestrzeni wyspach. Centralna jest miejscem spotkań czarowników. Znajduje się tam biblioteka, pracowanie z kociołkami, oraz wszystko, co potrzebne do praktykowania magii przez Simów. Możemy tu też spotkać trzech mistrzów magii:

-Morgyn Ember - Mędrzec Nieokiełznania

-Simeon Silversweater - Mędrzec Praktyczności

-L.Faba - Mędrzec Złośliwości

Można ich łatwo poznać po znakach nad ich głowami. Gdy Simowie się z nimi zaprzyjaźnią, mędrcy mogą ich uczyć magii, a nawet zmienić zwykłego sima w czarownika, przez obdarowanie go mocą. Wraz z mędrcami pojawia się główny problem tego pakietu. Ich wygląd w grze nijak się ma do tego jak prezentowani byli w zwiastunie. Wyglądają strasznie tanio, jak losowo wygenerowano Simowie (z wyjątkiem Morgyna). Najgorzej w grze prezentuje się L.Faba. Jej wygląd w zwiastunie sugerował istne ucieleśnienie złośliwości. W grze jednak ma włosy z podstawki, w paskudnym kolorze, jej twarz jest nieproporcjonalna, podobnie jak figura.

Kolejną wyspę stanowią Ogrody. Znajdziemy tam dziko rosnące rośliny oraz żaby, czyli główny składnik eliksirów. Ogrody są wyjątkowo ładnie wykonaną parcelą z piękną szklarnią, do której niestety nie da się wejść.

Następnie jest Arena Pojedynków. Na wielkim, kamiennym placu Simowie mogą toczyć magiczne pojedynki za swoimi arcywrogami, jak i przyjacielskie potyczki o składniki eliksirów, czy walki na wiedzę i doświadczenie. Obok walczących możecie zauważyć simkę latającą na miotle. Jest to bardzo praktyczny, nowy przedmiot, który pozwala magom dostać się błyskawicznie w każde miejsce. Działa na podobnej zasadzie co poruszanie się w postaci nietoperza z Wampirów.

Ostatnim i jednocześnie najważniejszym miejscem jest Aleja Magów. To mała uliczka, wypełniona sklepikami. Możemy tam kupić księgi, chowańce, różdżki, kryształy, oraz składniki do eliksiru. Gdy zaczynamy przygodę z magią, warto wysłać tam sima, aby zaopatrzył się w miotłę i różdżkę. Oferta sklepików odnawia się każdego dnia, więc kupujcie co wpadnie wam w oko!

Co jeszcze otrzymujemy? Tak zwane Drzewko Umiejętności naszych magów, oraz połączoną z nim księgę czarów. Podobnie jak w wampirach, z każdym poziomem doświadczenia sim zyskuje nowe bonusy i umiejętności. Możemy wybrać, czy chcemy być specjalistami od zaklęć, mistrzami mikstur i eliksirów, lub siać postrach na Arenie Pojedynków. Mamy tez kilka dodatkowych bonusów, jak promocje na zakupy w Alei Magów, czy interakcje towarzyskie z innymi czarodziejami, które zapewnią nam więcej magicznego doświadczenia.Dostajemy również księgę zaklęć. Wraz z odbywaniem szkolenia u innych magów i czytaniu ksiąg kupionych w Alei Magów nasi simowie uczą się zaklęć z trzech kategorii: Praktyczna Magia, Złośliwa i Nieokiełznana. Zdobywamy też przepisy na eliksiry. Możemy je wykonać w kociołku (w którym swoją drogą możemy też przyrządzić makaron z serem. Komu potrzebna kuchenka?) jeśli zdobędziemy potrzebne składniki. Eliksiry przyrządza się z żab, roślin, kryształów, oraz minerałów. Dlatego warto odwiedzać sklep z eliksirami w Alei, lub gdy wasi simowie nie mają pieniędzy szukać składników w Ogrodach, lub parkach i otoczeniach w simowym świecie.Na koniec jedna z najpiękniejszych rzeczy dochodzących w tym pakiecie, mianowicie chowańce. Jest ich wiele, a możemy je zdobyć podczas zakupów w Alei, a następnie nadać im imię. Chowaniec będzie podążał za simem i dawał mu dobry nastrójnik oraz ochronę przed śmiercią w przypadku nieudanego zaklęcia. Mamy zarówno te urocze, jak i przerażające, od wróżki do opętanej lalki. Na jednym z powyższych zdjęć możecie dostrzec towarzyszącego Nikicie Feniksa (o wdzięcznym imieniu Rakan, pozdrawiam społeczność LOLa). A tu chowaniec smok:Moim zdaniem ten pakiet jest wart zakupu. Pomimo małej liczby obiektów są one dopracowane. Sama kraina jest pięknie wykonana i bardzo szczegółowa. Cały system nauki magii jest bardzo rozwinięty w przeciwieństwie do chociażby The Sims 3. Wszystkim fanom postaci nadnaturalnych i magicznego świata bardzo polecam!