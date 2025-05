The Sims 4: Kraina Magii - co nowego?

Wstęp



The Sims 4: Kraina Magii to jeden z najbardziej wyczekiwanych pakietów przez społeczność tej gry. Jego premiera miała miejsce 10 września 2019. Pakiet rozgrywki dodaje do naszej gry magię, czarodziejów i inne rzeczy związane z tą tematyką. W tym artykule - korzystając z różnych źródeł - opiszę nowe rozszerzenie do The Sims 4.

Tryb CAS

Przede wszystkim, w trybie tworzenia Sima, otrzymujemy opcję tworzenia czarodzieja (podobnie jak było z wampirami czy syrenami). Kreujemy tam postać naszego Sima jako magika. W trybie tworzenia czarodzieja otrzymujemy nowe kolory źrenic z różnymi wzorami (nie są to jednolite kolory). Oprócz tego otrzymujemy około 50 nowych obiektów, w tym 4 damskie i 2 męskie fryzury, kilka nowych akcesorii oraz mnóstwo nowych ubrań zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Wśród nich znajduje się 5 nowych par butów i kilkanaście strojów na całe ciało.

Tryb budowania i kupowania

W tym trybie otrzymujemy 80 nowych obiektów, wśród których znajdziemy kilka par drzwi, nowe okna, kolumnę, ogrodzenia, bramę oraz pokrycia podłóg i ścian. Wśród mebli wypoczynkowych znajdziemy dwa nowe łóżka, nową kołyskę, krzesła, kanapę, fotel i stolik do kawy. Swój dom możemy też przyozdobić regałami z książkami, stołami i stolikami, komodą oraz nowym blatem. W grze pojawia się również gablota na różdżkę, w której możemy przechować swój magiczny “patyk”. Dostajemy również kuchenkę, lodówkę, umywalkę, toaletę i prysznic. W “zajęciach i umiejętnościach” znajdziemy nowy barek oraz dwa rodzaje kociołków. W pakiecie dochodzą także nowe dekoracje, rodzaje oświetleń i cztery gotowe pokoje.

Nowe światy

Punkt ten nazywam nowymi światami, ponieważ tylko jednym z nich jest nowe otoczenie. Pierwszy to ukryta parcela - mowa tu o Krainie Magii. Drugie otoczenie dochodzące w tym pakiecie to podobny do Forgotten Hollow - Glimmerbrook. W nim nasi Simowie mogą normalnie zamieszkać, kupić parcele i prowadzić życie. W tym świecie znajduje się 5 parcel. Największa z nich ma rozmiar 40x30. Znajdziemy w nim również portal prowadzący do nowego świata. Kraina Magii jest - tak jak wcześniej wspomniałem - ukrytą parcelą. Nie wybudujemy na niej domu naszemu Simowi, chyba że użyjemy specjalnego kodu. Może to jednak nieco zepsuć jej mechanikę. Na ukrytej parceli znajdziemy kilka latających wysp, które połączone są portalami, a na nich m. in. budynek, w którym przesiadują mistrzowie magii, szklarnię oraz ulicę a’la Pokątną.

Rozgrywka

W rozgrywce zachodzi cała masa zmian. Jedną z nich jest główny motyw - magia. Aby stać się czarodziejem (nie używając do tego trybu CAS) musimy udać się do Krainy Magii przechodząc przez portal w Glimmerbrook. Tam, na jednej z wysp, napotkamy trzech mistrzów. Wyróżniamy trzy rodzaje magiii, które możemy otrzymać od wcześniej wspomnianych przedstawicieli: praktyczna, nieokiełznana oraz złośliwa. Ta pierwsza - jak sama nazwa wskazuje - przyda nam się w praktycznych rzeczach, np. do naprawy jakiegoś urządzenia lub teleportacji. O magii nieokiełznanej także sporo mówi nazwa. Czarodzieje praktykujący zaklęcia należące do tej kategorii mogą zająć innego Sima płomieniami, przywrócić życie duchowi lub sklonować samego siebie. Trzeci rodzaj magii - złośliwa - też wskazuje nam na wiele rzeczy. Dzięki niej możemy np. zamienić innego Sima w obiekt lub sprawić, że ktoś stanie się smutny. Istnieje jeszcze jedna dziedzina magii, którą mogą praktykować tylko czarodzieje, niezależnie od wybranego wcześniej rodzaju czarów. Jest to alchemia. Nasz Sim może wytworzyć 15 różnych mikstur, każda z nich działa w inny sposób.

Teraz przejdę do kolejnej kwestii dotyczącej rozgrywki - miotły i różdżki. Istnieje kilka rodzajów mioteł. Nie istnieje podział na lepsze i gorsze, każda ma takie same właściwości. Różnią się jedynie wyglądem i ceną. Miotły możemy wykorzystać jako środek transportu. Dzięki nim możemy zrezygnować z poruszania się po Krainie Magii poprzez portale. Różdżki posłużą nam do rzucania zaklęć, szczególnie przez tych mniej zaawansowanych Simów, którzy nie potrafią jeszcze czarować za pomocą rąk.



Kolejna sprawa - drzewko umiejętności oraz księga zaklęć. Podobnie jak w The Sims 4: Wampiry, czarodzieje mają swoje drzewko umiejętności. Możemy kupić w nim ciekawe cechy ułatwiające życie naszemu Simowi. Tym samym możemy także zyskać klątwy (odpowiednik słabości). Księga zaklęć także jest nowością w tym pakiecie. To w niej zapisuje się postęp naszego czarodzieja, np. jakie zaklęcia oraz eliksiry już poznał.

Podsumowanie

Moim zdaniem The Sims 4: Kraina Magii jest jednym z najlepszych pakietów wydanych do The Sims 4. EA postarało się nad nim i dopracowało nową postać nadnaturalną - czarodziejów - nawet lepiej niż wampiry. Myślę, że The Sims 4 schodzą na coraz lepszą drogę i przekonają wkrótce niejednego fana poprzednich części.