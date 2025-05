The Sims 4: Cztery Pory Roku. Czy warto?

Tak. Zaznaczam na samym początku, że ten dodatek (przynajmniej dla mnie) jest absolutnie niezbędny. Ale po kolei.

Nie dostajemy nowego miasta, co nie jest niczym zaskakujących, gdyż Cztery Pory Roku w poprzednich częściach The Sims również były go pozbawione. Co zatem jest nowe?

Pory roku i pogoda

Domyślnie pora roku trwa 7 dni, lecz możemy zmienić to w ustawieniach. Ich chyba nie trzeba opisywać. Warto za to wspomnieć, że w otoczeniach pustynnych jak Oaza Zdrój i Del Sol Valley nie pada śnieg. Zimą temperatura spada, lecz nie na tyle, aby Simowie założyli stroje na zimną pogodę.

Kalendarz

To bardzo przydatna nowość. Kalendarz nie tylko pokazuje pogodę na najbliższe dni, ale też urodziny simów, czy dni w których idą do pracy. W kalendarzu znajdują się święta, przypisane do każdej pory roku. Wiosną mamy Dzień Miłości, jesienią Święto Zbiorów, a zimą Zimową Fiestę. Każde święto posiada własne tradycje. Gdy spełnimy je wszystkie, następnego dnia sim dostaje szczęśliwy nastrójnik. Jeśli nam się to nie uda, sim będzie smutny przez kilka godzin. Tradycje są przeróżne. Od świątecznego posiłku, przez wręczanie kwiatów, zabawę w wodzie i noszenie kostiumów. Kalendarz pozwala nam też tworzyć własne święta z własnymi tradycjami, oraz ustalać, czy dane święto będzie dniem wolnym od pracy.

Ulepszone ogrodnictwo

Wraz z dodatkiem otrzymujemy nowe nasiona i rośliny. Każda z nich ma teraz określoną porę roku podczas której będzie rosnąć. Jeśli chcemy mieć dostęp do plonów przez cały rok wystarczy zbudować szklarnię. W aktualizacji przed dodatkiem otrzymaliśmy przeznaczonego do tego szklane sufity. Dostajemy też wybawienie dla graczy, którzy zawsze zapominają o podlewaniu roślin - zraszacz ogrodowy.

Nowe obiekty

Wraz z dodatkiem otrzymujemy wiele obiektów użytkowych, na każdą porę roku. Warto tu wspomnieć o specjalnym stanowisku na którym Simowie mogą tworzyć kompozycje kwiatowe (daje to też nową umiejętność). Zimą w otoczeniu (zwykle w okolicy parków) pojawiają się lodowiska, latem natomiast tory do jazdy na wrotkach. Niezbędnym przedmiotem w domu będzie stojak na parasole, aby Simowie nie zmokli w deszczu, jak i Pudło ozdób ze strychu, które pozwoli nam błyskawicznie przyozdobić ogrodzenie, dachy, pachy łuków i fundamenty. Szperając w pudle Simowie mogą wydobyć trzy losowe dekoracje.

Obiekty budowania i kupowania

Kupując dodatek miałam wrażenie, że kwestia wyczekiwanej przez wielu choinki skończy się tak jak w The Sims 3, gdzie pełniła ona jedynie rolę lampy. Tym razem choinka jest obiektem użytkowym. Simowie mogą ubiegać ją całą rodziną, a nawet kłaść pod nią prezenty. Meble są zdecydowanym plusem dodatku. Jest ich wiele, mają szeroką gamę kolorów i dobrze prezentują się w domach. Mam pewien problem z dekoracjami, ponieważ wiele z nich pojawiało się już w pakietach świątecznych czy akcesoriach Upiorności. Jedyne czym się różnią to kolory.

Obiekty tworzenia sima

W aktualizacji przed dodatkiem otrzymaliśmy dwie kategorie strojów: stroje na ciepłą i zimną pogodę. W związku z tym dodatek dość solidnie podszedł do ilości nowych obiektów tworzenia sima. Dostaliśmy wiele nowych elementów, również dla dzieci i małych dzieci (niech ktoś powie, że kostium choinki dla małych dzieci nie jest absolutnie najpiękniejszą rzeczą w tej grze).

Czy warto?

Jeśli jesteś fanem realizmu w grze, ten dodatek jest zdecydowanie dla ciebie. Jeśli zależy ci na nowych meblach i ładnych strojach, również warto. Natomiast jeśli ogrodnictwo i dodanie pór roku nie są dla ciebie wystarczającą zawartością, to lepiej poczekaj na sporą promocję, lub w miejsce tego dodatku zakup inny.