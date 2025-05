The sims 4 Być rodzicem! Nadchodzący pakiet rozgrywki!

Już niedługo ukaże się kolejny pakiet rozgrywki do The sims 4 zatytuowany Być rodzicem.

Już kiedyś pisałam o serii The sims i o jej moim zdaniem marnowanym potencjale. Dziś piszę do Was z moimi przemyśleniami na temat nadchodzącego rozszerzenia. Nadchodzący pakiet ma nam urozmaicić nasze życie rodzinne dodając nowe interakcje pomiędzy członkami rodziny i naszymi przyjaciółmi. Jak dla mnie to nie powinno się jeszcze ukazywać a już na pewno w postaci pakietu rozgrywki. Wolałabym aby EA wstrzymało się trochę i popracowało nad tym projektem bardziej tworząc z niego prawdziwy dodatek, który znacząco zmieni naszą grę. Niedawne akcesoria wnoszące kręgielnie również były moim zdaniem niepotrzebne. O wiele lepiej byłoby połączyć je w jeden pakiet i dodać trochę więcej zawartości.



Niestety nie od dziś wiadomo, że EA nie bierze pod uwagę Naszych oczekiwań a myśli tylko i wyłącznie o zysku. Tak więc jak pisałam wcześniej lepiej byłoby połączyć dwa wymienione wyżej rozszerzenia dodać coś jeszcze np.: studia. Przecież w nadchodzącym rozszerzeniu chodzi o urozmaicenie naszego życia a zwłaszcza w etapie dorastania a studia są jego ważną częścią. Mimo tytułu to właśnie o to moim zdaniem chodzi, nie o wczucie się w rodzica a jeszcze głębsze doświadczenie bycia dzieckiem, a przynajmniej powinno.



Zamiast dodawać nic nieznaczące kilka interakcji czy możliwość nakrzyczenia na nastolatka, co i tak nie wniesie nic do naszej rozgrywki studio powinno pomyśleć nad tym czego pragniemy MY jako gracze i jako klienci (bo czy to nie klient ma zawsze rację?). Osobiście nie zamierzam sięgnąć po ten pakiet jest on dla mnie całkowicie zbyteczny. Wolę poczekać na coś w stylu Studenckiego życia z The sims 3 czy na moje ukochane zwierzaki i podróże.



Oczywiście jak zawsze jestem ciekawa Waszego zdania.



Pozdrawiam





AsunaQ