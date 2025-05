The Sims 4 Aktualizacja Wrześniowa - co nowego?

Wstęp

Prawie co miesiąc do gry The Sims 4 wychodzą darmowe aktualizacje. Jedne zadowalają graczy, drugie są "kitem". Niektóre mają być "wielkimi aktualizacjami" a są jedynie dodaniem dwóch mebli i trzech rzeczy w trybie CAS. Na wrzesień 2019 przypadają 5 urodziny czwartej części serii, tak więc EA zdecydowało się wydać specjalną, urodzinową aktualizację, którą postaram się opisać w tym artykule.

Nowe ubrania w CAS to jeden z przewodnich motywów aktualizacji. W sumie mamy ich aż 13, czyli mniej-więcej połowę tego co otrzymaliśmy w Moschino. 9 z nich dotyczy kultury muzułmańskiej, chociaż simsy nie miały odwoływać się do żadnych religii. Są to m. in. nakrycia głowy takie jak Hijab oraz Burquini. Doszły również nowe stroje tematyczne pasujące do Bliskiego Wschodu, tzn. kąpielowy i sportowy. Kilku ubrań doczekały się również dzieci, co zdarza się rzadko nawet w dodatkach. Wśród tych 13 obiektów znajdą się też 4 letnie ubrania, 2 dla dorosłych i 2 dla dzieci (jedno dla dziewczynek, drugie dla chłopców).Tryb budowania oraz kupowania także doczekał się wielu nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o meble i rośliny to wśród nich doszły: oświetlenie zewnętrzne; ozdobny gnom, na którym można postawić obiekty; leżak; fotel; stolik; stół i donica z roślinkami. Chyba po raz pierwszy pojawia się szata kolorystyczna obiektów z nowym plumbobem (chodzi o leżak i fotel). Jeżeli chodzi o tryb budowania to otrzymaliśmy: 2 pary drzwi, 2 łuki, 3 rodzaje okien. Moim zdaniem też lekko pasują one do Bliskiego Wschodu, mają charakterystyczny wygląd. Ale to nie koniec! Otrzymaliśmy również nowe schody, płot, balustradę oraz dwa rodzaje fundamentów, z czego jeden jest podobnym do tych, które otrzymaliśmy w aktualizacji czerwcowej.Teraz pora na rzecz, na którą wszyscy czekali w tej aktualizacji czyli konfigurowalne schody. Teraz możemy dowolne schody układać w literę L, U, a nawet Z. Są do tego specjalne narzędzia pojawiające się po kliknięciu na wybrane schody. Mamy możliwość zmiany długości jednej części schodów, jeżeli wydaje nam się ona za krótka bądź zbyt długa. Dzięki nowej opcji mogą nam one zająć może nie tyle mniej miejsca w domu co ułatwią nam zagospodarowanie miejsca w nim. Do tej pory postawiliśmy je tylko w jednej konfiguracji, były zbyt długie i często zajmowały zbyt dużo przestrzeni. Teraz możemy upchać je np. w jednym kącie domu.Tutaj nie ma się za bardzo nad czym rozpisywać, ponieważ było ich trochę, tak jak przy każdej aktualizacji, ale postaram się wypisać te najważniejsze.- Kiedy używaliśmy konsoli kodów (CTRL + SHIFT + C), ekran gry się przyciemniał. Teraz już się tak nie dzieje.- W Wyspiarskim Życiu muszle układały się jedna na drugiej kiedy je znaleźliśmy.- Dzieci mogą teraz tonąć w oceanie.Moim zdaniem aktualizacja jest jak najbardziej na plus. Nic mi w niej nie przeszkadza aczkolwiek nie nazwałbym jej aktualizacją urodzinową. To nie jest jeszcze to na co byśmy czekali, pomimo tego iż otrzymaliśmy konfigurowalne schody czy też sporo nowych obiektów.