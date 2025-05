The Sims 4 Aktualizacja Lipcowa - Recenzja

Jak może wiecie lub nie - 16 lipca wyszła nowa bezpłatna aktualizacja The Sims 4. Dotyczy ona zmian wizualnych oraz zmian w CAS i trybie kupowania. Jedni mówią, że aktualizacja jest super i gra wygląda znacznie lepiej - inni zaś twierdzą przeciwnie. W tym artykule ocenię ją i opiszę nowości, które w niej doszły.

Pierwszą nowością jest zmieniona ikonka gry. Standardowo przedstawia ona plumboba. Kryształek składa się z kilku odcieni zielonego, zarówno tych ciemniejszych jak i jaśniejszych, oraz znajduje się na białym kole - tak jak wcześniej. Moim zdaniem nowa ikonka The Sims 4 jest znacznie lepsza.Następną nowością jest nowe menu oraz nowy ekran ładowania. Tym razem przeważa kolor niebieski. Napis "The Sims 4" oraz przyciski wczytywania i tworzenia nowej gry, znajdują się teraz po prawej stronie ekranu. Po lewej stronie możemy włączyć zwiastuny z ostatnich trzech dodatków (u mnie tego nie ma ponieważ nie mam pełnej wersji konta Origin). Na dole mamy gruby pasek ukazujący dodatki. Szczerze - bardziej podobał mi się stary wygląd menu. W nowym nie podoba mi się szczególnie gruby niebieski pasek z dodatkami. Mógłby on być ciut mniejszy i nie zajmować połowy ekranu.Jeżeli chodzi o nowy ekran ładowania, tutaj nie ma już ani plamki białego koloru, z wyjątkiem napisów. Na środku widnieje duży plumbob, który tak jak przed aktualizacją - obraca się. Oprócz tego cały ekran jest niebieski, co jest niezbyt ładne. Uważam, że powinien on przynajmniej składać się z kilku odcieni koloru, tak jak pasek z dodatkami w menu. Jak dla mnie - ekran ładowania jest na minus.Kolejną nowinką są historie Simów i nowe rzeczy w trybie CAS. Od teraz, w trybie tworzenia Sima, możemy wypełnić test, który automatycznie nada nam aspirację, cechy, karierę, rozwinięte niektóre umiejętności i początkowe fundusze dla podopiecznego. Wszystko zależy od tego jak odpowiemy na pytania. Wygląd Sima zależy nadal od nas. Oprócz tego, do trybu CAS doszły nowe obiekty, które mogliśmy już wcześniej zobaczyć w dodatkach, jednak teraz są one dostępne w grze podstawowej. Jest to m. in. czapka, bluza, spodnie i jeszcze kilka innych. Moim zdaniem historie są ciekawe i urozmaicają naszą rozgrywkę. Zmiany związane z ubraniami nie ruszają mnie jakoś bardzo, ponieważ dochodzą one z dodatków, które posiadam.Ostatnią rzeczą, która dochodzi w tej aktualizacji to ponad 1000 nowych obiektów. Ale, ale! Mogliśmy spotkać je wcześniej w grze. Nie były one jednak dostępne w trybie kupowania. Teraz, gdy użyjemy kodu na włączenie trybu DEBUG, możemy umieścić na swojej parceli nowe rzeczy, np. samochody, przystanek autobusowy i wiele więcej. Tryb ten istniał już dawno, jednak zostało do niego wprowadzone mnóstwo nowych rzeczy. Moim zdaniem - jako iż jestem fanem budowania w The Sims 4 - zmiana ta jest jak najbardziej na plus. Zastanawia mnie czy nie zapowiada to nowej aktualizacji, w której może pojawić się tryb edycji świata, gdzie będziemy mogli umieszczać obiekty na świecie, poza parcelami, tak jak było to w The Sims 3 oraz The Sims 2. W końcu nowe rzeczy w trybie DEBUG to właśnie te ozdabiające nasze simowe otoczenia.To byłoby na tyle. Myślę, że recenzję czytało się przyjemnie. Podsumowując - myślę, że aktualizacja jest ciekawa, jednak pozostawia sobie wiele do życzenia, tak jak choćby zmniejszenie ilości niebieskiego koloru użytego w menu oraz na ekranie ładowania. Z wyjątkiem tego - wszystko jest świetne. Szczególnie podoba mi się dorzucenie nowych obiektów do trybu DEBUG.