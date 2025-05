The Sims 4 : Wyzwania #1

Wyzwanie Domu Dziecka

Wyzwanie Domu Dziecka - jak sama nazwa wskazuje - polega na prowadzeniu domu dziecka przez młodego dorosłego Sima. Będzie on musiał zmierzyć się z opieką nad 7 dziećmi. Poniżej zostaną przedstawione zasady oraz wskazówki dotyczące przebiegu challenge'a.

1. Aby zacząć wyzwanie należy stworzyć 1 Sima młodego dorosłego, 3 dzieci i 4 małych dzieci (dowolnej płci). Każdemu z Simów generujemy losowe cechy (nie potrzeba żadnej strony, w grze istnieje taka opcja). Dobieramy dowolne aspiracje.2. Po stworzeniu Simów wprowadzamy ich do Newcrest a konkretnie na parcelę 50x40.3. Gdy już wprowadzimy Simów, używamy kodu testingcheats on a następnie ustawiamy budżet na 25000 simoleonów za pomocą polecenia money 25000.4. Zaczynamy budowę sierocińca. Powinny się w nimznaleźć: kuchnia, jadalnia, pokój zabaw (z zabawkami, telewizorem), toalety (męska i damska, każda z jednym kibelkiem, jednym nocnikiem, umywalką i wanną), pokoje: dziewczęcy i chłopięcy (w każdym z nich liczba łóżek odpowiadająca ilości dzieci danej płci oraz przynajmniej jedno biurko), pokój opiekuna (dowolnie wyposażony) i pokój zainteresowań (z przynajmniej jedną sztalugą i jednym stolikiem do szachów). Jeżeli zostanie trochę pieniędzy możemy przeznaczyć je na zrobienie ogrodu i/lub placu zabaw dla dzieci.5. Po zbudowaniu sierocińca używamy kodu money 500 aby ustawić budżet na 500 simoleonów. Teraz przechodzimy do rozgrywki.Celem wyzwania jest przypilnowanie podopiecznych aż do momentu gdy opuszczą dom dziecka. Sim może opuścić sierociniec po osiągnięciu wieku młodego dorosłego.1. Do gry nie można używać modów ułatwiających rozgrywkę. Można używać jedynie CC dodających zmiany w CAS (nowe ubrania, fryzury, akcesoria) oraz moda na możliwość niechodzenia do szkoły.2. Podopieczni nie mogą chodzić do szkoły. Jak już wcześniej wspomniałem - można zainstalować specjalny mod.3. Simoleony możemy zarabiać poprzez zajęcia "domowe", tzn. malowanie obrazów, hodowanie roślin. Opiekun nie może jednak chodzić do pracy, podobnie podopieczni, szczególnie ci w wieku nastoletnim, nie mogą chodzić do pracy. Można sprzedać tylko dwa obrazy w ciągu 24 simowych godzin.4. Raz w tygodniu, we wtorki, można użyć kodu money w celu dodania sobie pieniędzy z "dofinansowania". Wystarczy do obecnie posiadanej przez sierociniec kwoty (np. 1500 simoleonów) dodać 250 simoleonów, czyli np. money 1750.5. Małym dzieciom w skorzystaniu z nocnika może pomóc tylko opiekun. Nie mogą tego zrobić inni podopieczni, np. nastolatkowie. Podobnie jest z kładzeniem małych dzieci do snu i innymi tego typu sprawami opiekuńczymi.6. Każdy podopieczny powinien rozwinąć do 10 poziomu umiejętność logiki oraz malarstwa do momentu osiągnięcia wieku młodego dorosłego. Inaczej zostają odjęte punkty (patrz "Rozpiska punktów").7. Podopieczni nie mogą zostać odebrani przez opiekę społeczną. Inaczej wyzwanie zostaje zakończone porażką.8. Długość życia powinna być ustawiona na normalną.Punkty dodatnie (gra podstawowa):Rozwinięcie jednej z umiejętności Sima do 10 poziomu (z wyjątkiem malarstwa i logiki): +5 punktówOsiągnięcie 5 poziomu jednej z umiejętności w wieku małego dziecka: +5 punktówOsiągnięcie 5 poziomu jednej z umiejętności Sima (z wyjątkiem malarstwa i logiki, nie licząc małych dzieci): +1 punktPunkty dodatnie (Być Rodzicem):Skłonność rozwinięta na pozytywnym poziomie w dniu urodzin nastolatka (kiedy kończy wiek nastolatka a osiąga wiek młodego dorosłego): +3 punktyPunkty ujemne:Nieosiągnięcie 10 poziomu umiejętności logiki do czasu osiągnięcia wieku młodego dorosłego: -5 punktówNieosiągnięcie 10 poziomu umiejętności malarstwa do czasu osiągnięcia wieku młodego dorosłego: -5 punktów1-30 pkt. - słaby opiekun31-70 pkt. - przeciętny opiekun71-100 pkt. - dobry opiekunpowyżej 100 pkt. - znakomity opiekun