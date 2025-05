The Sims 4 - Dodatki, które polecam

Wstęp

The Sims 4 jest najnowszą, choć mającą już ponad 5 lat, edycją serii gier The Sims, polegających na symulowaniu prawdziwego życia. W roku 2015 otrzymaliśmy do gry dwa dodatki - "Witaj w Pracy" i "Spotkajmy się", które nie zadowoliły zbyt wielu graczy. Następnie przez kilka lat EA wydawało jeden dodatek rocznie - nowych rzeczy było już trochę więcej, ale dalej DLC nie zwalały z nóg. Od 2018 roku otrzymujemy po 2 większe DLC rocznie - jedno na wakacje, a drugie w listopadzie. Posiadają one zdecydowanie więcej nowości i ciekawych urozmaiceń. W związku z tym w The Sims 4 możemy posiadać już 8 dodatków: "Witaj w Pracy", "Spotkajmy się", "Miejskie życie", "Psy i Koty", "Cztery Pory Roku", "Zostań Gwiazdą", "Wyspiarskie Życie" i "Uniwersytet". W tym artykule wybiorę, wystawię swoją opinię i opiszę dwa dodatki do The Sims 4, które polecam najbardziej.

Pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, ponieważ z tego co pamiętam - wokół tego DLC było sporo kontrowersji. Ja natomiast uważam je za jedno z najlepszych. Zacznijmy od tego, że bardzo uwielbiam tryb budowania w "czwórce". W The Sims 4: Zostań Gwiazdą otrzymujemy mnóstwo mebli, które niesamowicie pasują do luksusowych willi, np. pozłacana toaleta czy też wanna. Złote elementy posiadają także nowe meble wypoczynkowe, łóżko, nowe lampy i wiele innych przedmiotów. Jednak gwiazda nie żyje tylko złotem - w dodatku znajdziemy także wiele skromnych, nowoczesnych obiektów. Jest to np. nowe łóżko czy też komody. Jeżeli chodzi o tryb budowania, to oprócz mebli DLC oferuje nam także nowe rodzaje ścian i wiele ozdób, a nawet ogromne, podświetlane oczko wodne.W trybie CAS pojawia się wiele nowych fryzur, głównie dla kobiet, oraz nowe ciuchy. Większość obiektów z trybu tworzenia sima zobaczymy na planie filmowym, i to właśnie tę nowość teraz opiszę.Urozmaicenia, które przynosi nam The Sims 4: Zostań Gwiazdą nie kończą się na trybie budowania i CAS'ie. Jak mówi sama nazwa dodatku - nasz Sim może zostać gwiazdą. I to na wiele różnych sposobów! Najpopularniejszy i chyba najbardziej ciekawy to kariera aktorska. Wybieramy ją na liście karier, zatrudniamy do niej naszego podopiecznego i wybieramy jedną z kilku agencji filmowych. Każda ma nam do zaoferowania coś innego. Na początku Sim może grać tylko w reklamach. Potem, z biegiem rozwoju stopnia kariery, może on wcielić się w rolę bohatera serialu czy nawet filmu. Gwiazdą można zostać także w inny sposób, np. prowadząc simstagrama i nagrywając vlogi, czy też gotując. Sposobów jest cała masa. Za sławę odpowiadają punkty sławy, które możemy wymienić na ciekawe cechy w pewnego rodzaju "drzewku umiejętności" gwiazdy. Obiekty związane ze sławą to m. in. stanowisko do nagrywania, przeróżne reflektory i kamery.Na koniec tej części artykułu zostawiłem informację o nowej okolicy - Del Sol Valley. Nie ukrywam, że jest to moje najbardziej ulubione otoczenie w The Sims 4. Dzieli się ono na trzy dzielnice: Starlight Boulevard, czyli centrum miasta, gdzie znajduje się Aleja Sław i luksusowe parcele publiczne; The Pinnacles, która jest dzielnicą mieszkalną dla bogatych Simów, a znajduje się w górującym punkcie w Del Sol Valley - na wysokim wzniesieniu; Mirage Park, czyli najbiedniejsza dzielnica, gdzie również znajdziemy same parcele mieszkalne.Jedno z nowszych DLC i najbardziej lubianych przez społeczność jest niewątpliwie The Sims 4: Wyspiarskie Życie, odpowiednik trójkowej "Rajskiej Wyspy". Otrzymujemy tu wiele obiektów tropikalnych, pasujących do wyspiarskich domów położonych tuż przy plażach, ponieważ głównie takie parcele górują w nowym otoczeniu. W trybie budowania znajdziemy m. in. leżaki, dmuchane materace, nowe obiekty wypoczynkowe i meble kuchenne. Pojawiają się także dosyć szerokie, rozsuwane drzwi, ale znajdą się także te mniejsze. Nowe rodzaje fundamentów to bale, dzięki którym możemy wybudować ładne domy znajdujące się nad powierzchnią wody, podpierane przez drewniane belki.Jeżeli chodzi o CAS to otrzymujemy mnóstwo rodzajów włosów, głównie dla kobiet. Nie zabraknie także hawajskich naszyjników czy sprzętu pływackiego. Jeżeli chodzi o ciuchy, to są one letnie - w końcu to wakacyjny dodatek - i zwykle nie przykrywają całej części ciała, np. bluzki posiadają tylko górną część.Rozgrywka również jest niesamowicie urozmaicona, chociażby poprzez nową rasę - syreny. Posiadają one piękne ogony, które możemy zmieniać i dobierać w trybie CAS kiedy tylko chcemy. Nie brakuje także specjalnych mocy, takich jak np. przywoływanie burzy, albo syrenie śpiewy. Do gry została również dodana mechanika opalania - Simowie rzeczywiście zmieniają kolor skóry na ciemniejszy, a elementy ciała przykryte ciuchami podczas opalania - pozostają blade. Dodano także delfiny i nową karierę - ekolog.Ponownie temat nowego otoczenia zostawiłem na koniec. Nosi ono nazwę Sulani, którym jest archipelag trzech wysp. Każda z nich jest oddzielną dzielnicą: Mua Pel'am to wyspa z rezerwatem przyrody, gdzie nie znajdziemy zbyt wielu parcel, a na jej brzegu zauważymy aktywny wulkan; Miasteczko Ohan'ali, czyli główna część nowej okolicy, głównie mieszkalna, która położona jest nad zatoką; Lani St. Taz to również dzielnica oparta na parcelach mieszkalnych, jednak moim zdaniem nie ma ona aż takiego klimatu, jak poprzednie. Warto także dodać, że twórcy niesamowicie urozmaicili nowe otoczenie, dodając możliwość przemieszkania się po niemal całej części każdej dzielnicy, w tym pływając w niesamowicie przejrzystej wodzie wypełnionej rafami koralowymi.