The Sims 4 - dodatki, które chciałbym zobaczyć

Wstęp

Większość społeczności pewnie wie, że powoli szykuje się nowa część serii The Sims - The Sims 5. Poinformował nas o tym kilka tygodni temu szef ekipy tworzącej tę grę. W związku z tym w sieci wybuchła pewnego rodzaju burza, związana z dodatkami do The Sims 4. Jak wiemy, rozszerzeń do czwórki jest całkiem sporo, zdecydowanie więcej niż do The Sims 3, jednak są one bardzo okrojone i gracze nie zgadzają się aby czwarta część znanego symulatora życia zostawiona była w takim stanie. W tym artykule postaram się opisać dodatki lub innego rodzaju rozszerzenia, które chciałbym zobaczyć jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy lub lat w The Sims 4.

Takiego dodatku nie mieliśmy okazji zobaczyć jeszcze w żadnej z części serii The Sims. Zapewne wielu z was zna taki koncept, ponieważ na Youtubie i w innych zakątkach internetu najczęściej poruszana jest właśnie tematyka tego dodatku. Jednak nie bez powodu napisałem o nim jako o pierwszym moim pomyśle, albowiem kilka dni temu pewien simguru ustawił swoje profilowe na postać przypominającą farmera, która jak to napisał: "Jest to stara grafika postaci z gry MySims, która nigdy nie została stworzona. Bardzo kocham MySims, więc chciałem okazać do niej miłość za pomocą zdjęcia profilowego. To wszystko.". Ostatnie słowa jego wypowiedzi brzmią podejrzliwie. Prawdopodobnie jest to dla nas wskazówka, która oznacza pracę nad nowym DLC do The Sims 4, które będzie związane z wiejskim życiem. Ale w jaki sposób ja sobie to wyobrażam? Chciałbym aby w dodatku The Sims 4: Wiejskie Życie zostały dodane zwierzęta farmerskie, m. in. krowy, owce i świnie. Nasz Sim mógłby w ten sposób chociażby pozyskiwać mleko do różnych potraw, wełnę do szydełkowania (które też pojawi się wrótce w The Sims 4) i inne rodzaje pożywienia. Ważne byłoby także dodanie koni - jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych nowości przez graczy. Konie nie pojawiły się w dodatku ze zwierzętami w The Sims 4, więc mogłyby być jedną z nowości w tym dodatku. Twórcy mogliby także dodać nowe otoczenie, typowo wiejskie. Większość z obecnych obszarów w The Sims 4 to miasta. Brakuje nam typowo wiejskiego klimatu, gdzie jest pełno pól oraz parcele oddalone od siebie. Jedną z nowości mogłyby być także nowe rośliny, czyli wszelkiego rodzaju zboża.The Sims 4: Azjatycka przygoda to pakiet rozgrywki, który dopełniłby ilość obecnie występujących światów wakacyjnych w grze. Znalazłby się w nim świat, do którego możemy pojechać na urlop aby spędzić trochę czasu w azjatyckim klimacie, poznając azjatycką kulturę. Nowe otoczenie byłoby wypełnione chińskimi i indyjskimi świątyniami, a także charakterystyczną dla Azji zabudową. Klimat wyglądałby tam podobnie jak w Selvadoradzie z The Sims 4: Przygoda w Dżungli - miasto otaczałyby tropikalne lasy. W związku z dodaniem elementów azjatyckiej kultury, pojawiłyby się nowe interakcje związane z jej poznawaniem oraz nowe dania, np. suszi, owoce morza, itp. rodzaje żywności związane z Azją. Dodany zostałby także nowy rodzaj pogody - tajfun. Nieco przypominający tę burzę tropikalną z The Sims 4: Wyspiarskie Życie, jednak trwałby przez 2-3 Simowe dni bez przerwy.The Sims 4: Niesamowita przyszłość mogłoby być dodatkiem przypominającym The Sims 3: Skok w przyszłość. Nowe otoczenie byłoby jednak zdecydowanie bardziej futurystyczne i gęściej zabudowane niż to z trójki. Twórcy mogliby w nim dodać, np. nadziemne metro, przypominające Maglev. Simowie mogliby się nim poruszać po dzielnicach miasta. Chociaż mamy już kilka rodzajów robotów dodanych w The Sims 4: Uniwersytet, przydałyby się jeszcze inne, np. robot, do którego nasz Sim może wsiąść i sterować nim. Nie wiem jeszcze, jaka byłaby tego funkcjonalność. Standardowo twórcy mogliby dodać nowe obiekty o ciekawym zastosowaniu, np. pistolety wystrzeliwujące laser, maszyny do teleportowania, itp.