The Sims 4 - Cztery pory roku

Sims 4 jest to gra symulacyjna singleplayer która ma na celu zachęcić nas do użycia kreatywności. Można tam robić wszystko, czego tylko sobie wymarzymy. Jednak po jakimś czasie sama rozgrywka bez dodatków zaczyna się robić nudna, wchodzisz w grę, a po chwili ci się odechciewa.

W tym artykule omówię dodatek "Cztery pory roku"

Co w sobie zawiera?

Czy warto go kupić?

Jak wygląda rozgrywka?





Jak po samej nazwie możemy wywnioskować, że chodzi tu o pory roku, wiosna, lato, jesień i zima. Ale co on w sobie ma ciekawego? Dlaczego ludzie tak polecają ten dodatek i czy faktycznie jest warto?

1. CO W SOBIE ZAWIERA?



Zawiera on w sobie możliwość wybrania dowolnej pory roku po stworzeniu sima, a samą pogodę można zmienić podczas rozgrywki. Nie pasuje ci codzienna ulewa bądź gorący skwar? Użyj urządzenia do kontrolowania pogody dr. Maja, tylko uważaj na deszcz bądź mały poziom majsterkowania, chyba nikt by nie chciał aby nasz ulubiony sim trafił w ręce Mrocznego Kosiarza.



Do tego dodatku został kiedyś dodany kalendarz (EA później dodało go w aktualizacji dla każdego), dzięki niemu można organizować imprezy, wesela, urodziny, uroczyste kolacje czy chociażby pobrać mody na różne ciekawe przyjęcia.



W tej zawartości również dodano dużo fajnych rzeczy do rozgrywki, mianowicie można jeździć w zimę na łyżwach, a na wiosnę na wrotkach. Znaleźć to można w trybie kupowania bądź na parcelach typu park w Wierzbowej Zatoczce. W okresie jesiennym również dodano stracha na wróble który znajduje się również w trybie kupowania i tylko w nim. Po zaprzyjaźnieniu się z nim może on pomóc ci w pielęgnowaniu ogródka, a twój sim ma możliwość wykradnięcia mu z kieszeni nasiona do zasadzenia lub fasolki które dadzą ci możliwość zamienienia się w simorośl na parę simowych dni. Jeżeli temat o ogrodnictwie to twój sim może zostać ogrodnikiem, w tej karierze twój sim może zostać typem od sadzenia i pielęgnowania swoich roślin lub kwiaciarzem, który może robić piękne kwiaty bądź być zabójczym i darować w prezentach simom kwiaty które od powąchania ich mogą przywołać Mrocznego Kosiarza.



Jeżeli wracając do kalendarza (czego tutaj co opiszę EA nie dodało do gry podstawowej), są dodane do dodatku święta, walentynki, Święto Zbiorów, Zimowa Fiesta oraz Sylwester. W Święto Zbiorów mogą zawitać do nas gnomy które trzeba podarować kostką, sałatką, ciastem, zabawką itp. Jeżeli zdenerwujemy gnoma pojawi się nad nim czerwony dymek, a jeżeli pojawi się nad nim biała aureola to oznacza, że w przeciągu krótkiego czasu da ci nasiona sezonowe aż do końca Święta Zbiorów. W Zimowej Fieście pojawia się Papcio Mróz (czyli Mikołaj), który da twoim dzieciom dużo frajdy i zabawy. Dzieci w simsach kochają odpakowywanie prezentów czy dostawanie ich od Papcia. Są również niecierpliwe dzieci które chcą podkradać prezenty żeby mieć ich dla siebie jak najwięcej. Simy w każdej kontrolowanej grupie wiekowej mogą dostać prezent od Mikołaja, wystarczy, że go poproszą dzięki interakcją z nim.





2. CZY WARTO GO KUPIĆ?

Tak, warto. Zależy od gustu, ale jaki ma sens rozgrywka bez pór roku? Wtedy wydaje się ona pusta tak samo jak z dodatkiem "Psy i koty". Lepiej tą zawartość kupić jako pierwszy dodatek według mnie.

3. JAK WYGLĄDA ROZGRYWKA?

Bardzo ciekawie. Dodaje twoim simom oraz ich dzieciom wiele frajdy. Można w zimę rzucać się śnieżkami, w jesień bawić się w stercie liści bądź uprawiać tam Bara-Bara. Można urządzić swój dom w określone pory roku co doda twojemu domkowi estetyczności, a jeżeli chcesz to nawet za pomocą pudełka z trybu budowania możesz nałożyć na swój dom lampki i inne tego typu rzeczy, jest dużo możliwości.

Huśtawki, które zostały tam dodane mogą dać dzieciom jak i dorosłym simom zabawę, jednak uważaj, jeżeli przesadzisz z czasem twój sim zacznie wymiotować. W trybie budowania można kupić zraszacz ogrodowy gdzie twoje zwierzaki, dzieci czy dorośli mogą się w nim pobawić.

Jeżeli dotarłeś/aś do tego momentu dziękuję za przeczytanie artykułu, mam nadzieję, że już znasz swoją decyzję. :]