the sims 4 - ciekawostki i pomysły na rozgrywkę

Hejka! Nudzi ci się gra podstawowa w the sims 4 i nie możesz kupić dodatków? Przychodzę ci na pomoc! Oto kilka fajnych pomysłów na rozgrywkę (challenge) oraz ciekawych faktów!

Rozgrywka:

Najbardziej znaną rozgrywką jest Legacy Challenge – Na początku tworzymy rodzine tak jak zawsze tworzymy, przeprowadzamy do domu i zaczynamy rozgrywkę. Celem legacy challenge jest stworzenie 10-pokoleniowej rodziny, zazwyczaj bez używania kodów. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy challenge!

Następnym dosyć znanym challenge’m jest 100 dzieci challenge – Tworzymy simkę (musi być to kobieta w wieku młoda dorosła), przeprowadzamy ją do domu, w którym nie może mieszkać inny sim. Celem gry jest urodzenie 100 dzieci, w przeciągu jak najmniejszej liczby pokoleń, wyzwanie kończy się w chwili, gdy setne simka urodzi setne dziecko. Dzieci nie muszą być z jednym simem, może być to kilka, kilkanaście lub, jeżeli jest taka możliwość kilkadziesiąt simów. Pamiętajcie, że simka nie może być ani zaręczona ani nie może mieć męża w ciągu rozgrywki. Może być to dosyć trudny challenge, ale za to jaki kreatywny…? Opinię zostawiam wam

Również bardzo fajną opcją w grze są tzw. Scenariusze. (zdjęcie nie jest moje!!!)

S cenariusze są oparte na osiąganiu celów. Odgrywają się one w grze, a decyzje gracza mają wpływ na ich zakończenie. Jest możliwości zakończenia scenariusza oraz doprowadzenia do tego zakończenia. Jeżeli tworzycie scenariusz to podczas rozgrywki w lewym górnym rogu pokaże się lista. Każdy scenariusz ma swój poziom trudności, więc można będzie pokombinować. Scenariusz w każdej chwili można przerwać :)) Aktualne scenariusze to: Problemy rodzicielskie, w cieniu rywala, nowa w mieście, kosmici porwali mi rodziców, w nastrójniku, kto tu rządzi?, nowożeńcy, konfliktowe zaręczyny, w pełni wszechstronny, za dużo małych dzieci, superbogaty superłotr, pechowy kucharz, nieposłuszeństwo, badacz obcych, komedia romantyczna, zarabianie pieniędzy, żadnych zdolności żadnych problemów, odnaleźć miłość po rozstaniu oraz simo-simorośl. I po co komu dodatki!

Ciekawostki:

Teraz jeżeli chodzi o ciekawostki to będzie tylko 4 ale nie martwcie się, dam wam pod koniec linki do filmików. Dajcie znać czy wiedzieliście o tych ciekawostkach, albo dowiedzieliście się czegoś nowego? Koniecznie napiszcie!

Kałuże – na pewno kiedyś w grze pojawiła wam się kałuża, a wiedzieliście że możecie zmieniać ich kształt? Jeżeli wejdziemy w tryb budowania, mamy możliwość zmienić ją na kilka kształtów. 2. Meble na głowach – po wpisaniu kodu testingcheats on jak klikniemy na wybrany mebel shift + lewy przycisk pojawia nam się opcja, „reset” oraz ustaw jako głowę. W ten sposób nasz sim będzie miał na głowie np. mikrofalówkę albo łóżko. Spokojnie da się to naprawić klikając na sima (shift +lewy przycisk) resetuj Automatyczne okna – dużo osób może nie wiedzieć, ale w trybie budowania istnieje opcja automatyczne okna. Klikając na ikonke okna po lewej stronie mamy okno z strzałką na dół, a koło tego jest pomieszczenie, klikamy, najeżdżamy kursorem na pokój i mamy okna! Budowanie przyjaźni poprzez zdjęcia – czasami nie chce się tworzyć relacji, prawda? Jest za to szybki sposób, żeby twoi simowie byli najlepszymi przyjaciółmi! Klikając na ikonkę telefonu, później w ikonkę zdjęcia i na sam koniec - zrób zdjęcie simowi. Robimy mu zdjęcia kilka razy i proszę!

Polecam wam kanał kosmo – u niego dowiecie się o wiele więcej + myślę że może o wiele bardziej zachęcić. To tyle, dziękuje za przeczytanie!