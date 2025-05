The Sims 4 - aktualizacja listopadowa 2020

10 listopada 2020 roku otrzymamy darmową aktualizację do The Sims 4, która wprowadzi sporo nowości zarówno do trybu budowania jak i rozgrywki. Wszystko to jest przygotowane na nowy dodatek – The Sims 4: Śnieżna Eskapada - który będzie mieć swoją premierę już 13 listopada. W tym artykule opiszę wszystkie elementy, które zostaną wprowadzone w najbliższej aktualizacji.

Sentymenty

Zaczynając od rozgrywki, nasi Simowie będą od teraz mieć sentymenty. Ta nowość znacznie wpłynie na chociażby elementy związane ze zdradą. Jeżeli nasz Sim przyłapie swojego partnera bądź partnerkę na baraszkowaniu z kimś innym, będzie czuł do tej osoby pewnego rodzaju uraz, a nie tylko smutek czy złość, tak jak to wyglądało przed aktualizacją. Oczywiście odczucie to można złagodzić, jeżeli partner lub partnerka przeprosi naszego Sima. Nie oznacza to jednak całkowitego zapomnienia o danej sytuacji. Spotkanie Sima, do którego ma się jakiś sentyment, może wywołać emocje zależne od tego, jakie odczucia posiadamy wobec niego. Jest to zdecydowanie jedna z największych nowości, które znajdują się w listopadowej aktualizacji. Na pewno znacząco wpłynie ona na rozgrywkę.





Wakacje

Od teraz wakacje będą dostępne dla wszystkich graczy, nawet jeżeli ci nie posiadają dodatków ze specjalnymi otoczeniami służącymi do wypoczywania. Aktualizacja listopadowa wprowadzi do gry nowość, która pozwoli na ustawienie typu dowolnej parceli na „Do wynajęcia”. Dzięki temu nasi Simowie mogą wybrać się na kilkudniowy urlop do wybranego otoczenia. Niestety mieszkań nie będzie można wynajmować, przez co w otoczeniu z The Sims 4: Miejskie Życie – San Myshuno - do urlopowania będą dostępne jedynie normalne parcele.





Tryb budowania

Pora na wisienkę na torcie, czy tryb budowania, który zostanie mocno rozbudowany w aktualizacji listopadowej. Do tej pory tworzenie półpięter w The Sims 4 nie było zbyt proste. Trzeba było wykorzystywać błędy gry, które mimo wszystko ograniczały nasze możliwości tworzenia niewielkich różnic między podłogami. Teraz do gry trafią platformy, które pozwolą na łatwe umieszczanie półpięter w simowych domach. Możemy regulować ich wysokość, podobnie jak to jest z fundamentami. Platformy, między którymi jest niewielka różnica wysokości, możemy wykorzystać jako schody, ponieważ Simowie będą w stanie bez problemu przechodzić między nimi. Będziemy mogli również budować wewnątrz platform.

Wyżej wspomniana nowość to jednak nie wszystko, co trafi do trybu budowania w listopadowej aktualizacji. Pojawią się również nowe wysokości półścianek, których do tej pory było jedynie kilka. Teraz będzie ich prawie dwadzieścia. Jeżeli chodzi o nowe meble, to te także się pojawiły, jednak w bardzo małej ilości. Są to łóżka polowe, które przydadzą się na urlop.





Podsumowanie

Jest to zdecydowanie jedna z większych aktualizacji The Sims 4 od listopada 2018 roku, kiedy to do gry trafiły narzędzia do edycji terenu, które zdecydowanie odmieniły losy budownictwa w tej części symulatora życia. Sentymenty również są jedną z dosyć sporych zmian, ponieważ zdecydowanie wpłyną na rozgrywkę oraz dodadzą nieco realizmu, którego niestety nie mamy zbyt wiele w The Sims 4.