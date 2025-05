The Sims 4 - aktualizacja czerwcowa 2020

Wstęp

The Sims 4 jest grą wydaną 2 września 2014 roku. To już czwarta część znanego wszystkim symulatora życia The Sims. Prawie co miesiąc twórcy wydają aktualizacje, które wprowadzają czasami jedynie poprawki błędów, a nieraz całą masę nowości. 3 czerwca 2020 roku mieliśmy do czynienia z tym drugim typem aktualizacji. Została ona bowiem przygotowana na premierę nowego dodatku The Sims 4: Życie Eko, która ma miejsce 5 czerwca. Znalazło się w niej wiele urozmaiceń rozgrywki, a także nowe, wyczekiwane obiekty – drabiny. W tym artykule przedstawię listę najważniejszych nowości wprowadzonych przez EA w ostatniej aktualizacji.

Strażacy

Pamiętacie, jak mieszkaliście sami w domu, i zapaliła wam się kuchenka, kiedy wasz Sim na niej gotował? Pewnie spanikował stojąc w płomieniach i umarł, ponieważ nie mógł nic zrobić? Teraz możemy zażegnać ten problem! Strażacy przybędą sami z siebie, gdy w domu Sima wybuchnie pożar, pod warunkiem, że znajduje się w nim czujnik dymu. Jeżeli go nie posiadamy, należy zadzownić telefonem po straż pożarną. Nie powinniśmy wzywać jej bez powodu – gdy to zrobimy, będziemy musieli zapłacić grzywne.





Komornik

The Sims 4 doczekało się również komornika, po prawie 6 latach. Działa on podobnie jak w pozostałych częściach gry – przychodzi na naszą parcelę i zabiera niektóre przedmioty. Przed wizytą odcina nam dostęp do wody i prądu. Pamiętajcie spłacać rachunki!

Opisy dzielnic

Od teraz prawie wszystkie okolice posiadają opisy dzielnic, pod warunkiem że jest ich więcej niż jedna. EA opisyało bowiem dzielnice dopiero od dodatku Miejskie Życie. Otoczenia z gry podstawowej oraz Windenburg nigdy takowych nie miały.





Drabiny

Przechodząc do zmian w trybie budowania, gracze The Sims 4 w końcu doczekali się drabin. Mogą one zastąpić schody, dzięki czemu zajmą znacznie mniej miejsca na parceli.





Swobodne ustawianie drzwi i okien

Sporą ilość obiektów możemy przesuwać według siatki bądź używając klawisza ALT, co pozwala nam na ich swobodne ustawianie. Do tej pory funkcja ta nie była dostępna w przypadku okien i drzwi, co mogło wydawać się bardzo uciążliwe. To również zostało zmienione w nowej aktualizacji. Od teraz możemy, przy pomocy klawisza ALT, przesuwać okna i drzwi po ścianach w dowolny sposób. Warto zaznaczyć, że wcześniej obiekty te były przyciągane do siatki co jedną kratkę. Teraz dzieje się to co pół kratki.

Wpływ budowania na rozgrywkę, nowy system rachunków

Od teraz obiekty, które umieścimy w naszym domu, będą miały wpływ na zużycie energii i wody, a także rachunki za parcelę. Od nich będzie zależeć również ocena środowiska, ale nie jest to powiązane z grą podstawową, a jedynie z nowym dodatkiem. Dodaje to grze więcej realizmu – będziemy płacić więcej pieniędzy jeżeli posiadamy więcej obiektów. W telefonie możemy zobaczyć podgląd rachunków – obecnej ceny za wykorzystany przez nas prąd i wodę i kilka innych kategorii, a także to, ile mamy zasobów w zapasie. Wtedy możemy je sprzedać. Opcja ta co prawda pojawiła się w grze podstawowej, ale przyda się raczej tylko i wyłącznie w dodatku The Sims 4: Życie Eko.





Zmiany w trybie CAS

Do trybu CAS dodano kilkanaście nowych makijażów powiązanych z firmą M*A*C. Pojawiły się także nowe stylizacje dla dzieci i małych dzieci, które składają się z ciuchów z gry podstawowej.

Inne

Ekwipunek Sima stał się przejrzystrzy. Od teraz pasek sprzedaży znajduje się na pasku w dolnej części okienka, możemy wybierać i sprzedawać obiekty masowo, a także je filtrować.

Posiadając sporą ilość dodatków, do naszych wirtulanych ludzików dzwoniło mnóstwo innych Simów. Zdarzało się to właściwie kilka razy w ciągu jednego simowego dnia. Teraz ilość wykonywanych telefonów została bardziej zbalansowana.

Pojawiły się zmiany dotyczące cechy parceli „bez przyłącza”. W grze znalazła się cała masa nowych interakcji dotyczących tego typu cechy.