The sims 3 Czy warto w 2017/2018???

Hej dzisiaj przychodze do was z artykułem czy w 2017 bądź w 2018 roku warto kupić grę The sims 3. Jak wszyscy wiemy gra ta jest chyba znana przez większość.Wiadomo że jakiś rok lub dwa lata temu wyszły nowe simsy. Wyszła ich tak jakby kolejna część czyli the sims 4. Tak już cztery kto wie czy za pare lat nie będzie the sims 5 ??? A więc do rzeczy jeśli jesteście ciekawi tego artykułu i mojego zdania na ten temat zapraszam do dalszej części.W tym całym artykule opisze i porównam wam gre the sims 3 i the sims 4. Mam nadzieję że pomoge wam w pytaniu Czy warto???

A więc na początku nasuwa się pytanie Czy warto kupić??? Tak szczerze pamiętajcie że jest to tylko moje zdanie i wy nie musicie się z nim zgadzać. Mówiąc w skrócie nie dawno grałam w the sims 4 u mojej koleżanki. Ja aktualnie posiadam gre the sims 3. Pomiędzy the sims 3 a the sims 4 jest pare różnic. Pierwszą z nich jest oczywiście cena bo jak wiemy wersja podstawowa the sims 3 kosztuje 100 złotych a wersja podstawowa the sims 4 kosztuje o 100 złotych więcej czyli aż 200 złotych. Druga sprawa to dodatki. Dodatek do the sims 3 kosztuje 50 złotych a dodatek do the sims 4 kosztuje znowu dwa razy więcej czyli 100 złotych. Trzecią rzeczą jest oczywiście sam wygląd postaci jak i całego miasta. Mogę się tu trochę wypowiedzieć na ten temat ponieważ już trochę w the sims 4 grałam.Nie wiem jak wam to dokładnie przedstawić ale postaram się dodać zdjęcia. A więc wygląd simki albo sima w the sims 4 jest o wiele bardziej nowoczesny niż w the sims 3.I tak samo jest z miastem w the sims 4 jest bardziej nowoczesne. Jedyne co zmienia się w domach to to że w the sims 4 trzeba go zbudować i nie da się wybrać gotowego.

THE SIMS 3

THE SIMS 4

Oczywiście wy musicie sami zdecydować czy lubicie bardziej nowoczesne gry czy te starsze.Jazostawiam wybór wam i mam nadzieję że pomogłam.Moje zdanie jest takie że to wszystko zależy tylko od wsa. Ja akurat mam the sims 3 ale z punkty które uzbieam na tej stronie wymienie na klucz do the sims 4.