The Sims 3 [Android] – przenośne życie.

Sposób i cel rozgrywki nie różni się zbytnio od wersji na PC. Naszym zadaniem jest opieka nad wirtualnymi ludźmi, tak zwanymi „simami” praktycznie we wszystkich aspektach ich życia. Grę rozpoczynamy od stworzenia naszego „sima”, a więc ustalenia Jego wyglądu i ubioru na poszczególne części dnia. Po tym następuje jedna z najważniejszych części tworzenia „sima”, czyli dobór cech charakteru i osobowości. Niestety zasób tych cech jest stosunkowo ubogi względem wydania PC-towego. Po procesie tworzenia sima, wprowadzamy się do naszego pierwszego domu i rozpoczynamy właściwą rozgrywkę, czyli życie w mieście. Na czym ono polega? Oczywiście przede wszystkim na chodzeniu do pracy, nawiązywaniu nowych znajomości, a także rozwijaniu zainteresowań i nabieraniu nowych umiejętności przez naszych „simów”.

Codzienność życia naszych bohaterów wygląda praktycznie tak samo. Musimy zaspokajać ich potrzeby, a więc jeść, dbać o higienę, a jednocześnie zapewniać dobrą rozrywkę, żeby nasi „simowie” nie znudzili się życiem. Twórcy przygotowali też inne, rozmaite aktywności, takie jak nawiązywanie romansów, odwiedzanie sąsiadów, łowienie ryb i tym podobne. Pieniądze zarabiamy poprzez chodzenie do pracy, a za uzbieraną sumkę możemy na przykład rozbudowywać nasz dom, czy dodawać do niego nowe elementy, takie jak meble i różne, inne dodatki.

Gra posiada bardzo intuicyjny system sterowania i estetyczną oprawę audio-wizualną. Kamera jest w pełni „mobilna”, a więc możemy obracać ekranem, czy przybliżać i oddalać widok. Ogólnie rzecz biorąc mobilna reedycja jest oczywiście uboższa od wydania PC-towego, jednak twórcy zaskoczyli przeniesieniem wielu aspektów w niezmienionym kształcie i przy niewielkiej liczbie uproszczeń. To jak najbardziej na plus.

Fanom serii „The Sims” oczywiście grę gorąco polecam. Jest ona niestety płatna, ale myślę, że warto wydać na nią te parę złotych i cieszyć się bardzo długo, bo jak wiadomo, gra nie ma żadnych ograniczeń i można bawić się tyle, ile nam się chce. Zachęcam do zakupienia.



Pozdrawiam!