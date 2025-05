The Sims 3 - Czyli gra życia

The sims 3 to gra symulująca życie, która pozwala na wcielenie się w wymyślone przez nas postacie lub wybranie dowolnego Sima stworzonego przez twórców gry.





Cała idea tej wspaniałej gry polega na prowadzeniu przez życie swoich Simów i wprowadzaniu do gry własnych, bądź wymyślonych historii.





Tak naprawdę ogranicza nas tam jedynie wyobraźnia ii... cenzura :p (ale i na to są sposoby)





Ale co do całej gry. Niestety EA zakończyło działalność z TS3 po wyjściu The sims 4.

Chodzi mi tutaj o nowe dodatki i akcesoria. Ale i tak nie wybrzydzam, ponieważ do tej części sławnej gry powstało aż jedenaście dodatków oraz dziewięć akcesorii!





A aby nie było nudno wydawcy gry urozmaicili naszą rozgrywkę o dodatkową zabawę z Costum Content czyli STORE . Jest to, jak sama nazwa mówi, sklep w którym można kupować dodatkowe mody do gry. Są to na przykład:

Nowe miasta do gry

Ubrania i akcesoria ubioru

Meble oraz nowe parcele



To właśnie CC pozwala nam na jeszcze głębszą zabawę z naszymi Simami.

Sama podziwiam tę grę i kocham wcielać się w rolę swoich Simów.





A tym czasem..

Zapraszam was do kolejnych artykułów.. BAJO!

~Kemiicz