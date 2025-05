The Sims - recenzja wszystkich części

Cześć!

W tym artykule przedstawię wszystkie części wszystkim znanej gry - The Sims. Gra została stworzona przez Electronic Arts (EA). Gracz w niej tworzy swoją postać zwaną ,,simem'' i decyduje o jego losach. W każdej nowej części gracz dostaje więcej możliwości manewrów. Jest to gra symulacyjna. Otrzymała ona tytuł najlepiej sprzedającej się gry na komputery osobiste.

Pierwsza część tej wspaniałej gry została wydana 31 stycznia 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. Gra nie posiada końca, ponieważ gracz może robić w grze co tylko chce. Jedyne co musi robić to zorganizować czas swoim wirtualnym postaciom. Gracz wydaje polecenia Simom, np. granie na komputerze, jedzenie, załatwianie się. Dzięki sztucznej inteligencji postacie robią czynności w odpowiedniej kolejności. Jeśli znudzi nam się gra zawsze można dokupić dodatki, które rozmaicają grę. Do tej części Simsów zostało stworzone 7 dodatków - Światowe życie, Balanga, Randka, Wakacje, Zwierzaki, Gwiazda i Abrakadabra.Druga część została wydana 14 września 2004 roku. W pierwszych dniach premiery biła rekordy sprzedaży, przez co stała się najbardziej dochodowym tytułem firmy. Dzięki poprawie gry, w tej części możemy bardziej pobawić się tworzeniem Sima. Możemy w dowolny sposób zmieniać jego wygląd twarzy, określić jego wiek, wybrać znak zodiaku, określić priorytety życiowe, a także wybrać dla niego ozdobne dodatki jak np. okulary. Zostało stworzonych bardzo dużo dodatków, są to m.in. ,,Na studiach'', ,,Nocne życie'' ,,Podróże''. Gra spotkała się z bardzo dobrym odbiorem wśród graczy.Ta część jest według mnie najlepszą częścią z wszystkich. Została wydana 2 czerwca 2009 roku. Sprzedaż tej gry ustanowiła nowy rekord dla EA i wyniosła ponad 1 milion w pierwszy tydzień wydania. Gra jest bardzo rozbudowana w przeciwieństwie do swoich poprzedników. Można odwiedzać i eksplorować okolice, rozwijać swoje umiejętności, zrobić karierę. Jeśli chodzi o tworzenie Sima dodano wiele szczegółów takich jak np. piegi, umięśnienie, waga (bycie grubym lub chudym). Można także wybrać mu cechy. Do tej części Simsów wydano ponad 15 dodatków! Podobnie do poprzedników, także została mile przyjęta.Czwarta i zarazem ostatnia do tej pory część została wydana 2 września 2014 roku. Według mnie minusem tej wersji jest to, że nie ma otwartej przestrzeni tak jak w poprzedniej - The Sims 3. Na początku nie było także w grze dzieci, ale z czasem EA dodało darmową aktualizacje, która dodała dzieciaki do gry. Stworzono ponad 20 dodatków i akcesorii, aby gra nie znudziła się graczom, a także posiadała więcej opcji. Gra została stworzona naprawdę bardzo starannie i jest godna polecenia.The Sims to gra, która buduje wyobraźnie, uczy podejmowania decyzji, tworzenia relacji z innymi. Gra jest uzależniająca i bardzo ciekawa. Nadaje się dla każdej grupy wiekowej. Gra została tak stworzona, aby każda nowa rozgrywka toczyła się inaczej. Według mnie jeśli ktoś jeszcze nie grał w tą wspaniałą grę powinien to zrobić jak najszybciej! Z własnego doświadczenia mogę gorąco polecić The Sims 2, a także The Sims 4. Te wersje gry najbardziej przypadły mi do gustu. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do powrotu do starego klasyku, bądź też zaczęcia przygody z tego typu grą. Pozdrawiam, trzymajcie się, Cześć!