Snapshot 20w06a czyli co nowego w Minecraft

Nie tak dawno Mojang podzielił się z nami zmianami wprowadzonymi w najnowszym snapshotcie. 20w06a bo tak właśnie się on nazywa jest pierwszym zapowiadającym to co czeka nas w wersji 1.16, a ja postaram się opisać w tym artykule co nowego czeka nas w Minecraftcie.

Zmiany w skrócie:

nowy netherowy mobek

nowe netherowe bloki

nowe biomy w Neatherze

dodano netherite (neteryt?)

Nowości i zmiany

Bloki:

gleba duszy – będzie można z niej tworzyć pochodnie duszy, z których z kolei będzie można stworzyć latarnię duszy

płaczące pnącza – będą one zwisać z dołu bloków i rosnąć w dół

karmazynowe i wypaczone fungi

karmazynowe i wypaczone nylium

dwa drzewo-podobne materiały: karmazynowe i wypaczone pędy

bloki bazaltu

nowe rośliny: netherowe kiełki, karmazynowe i wypaczone korzenie

blok wypaczonych brodawek

nowe źródło światła – shroomlights (światłogrzyby?)

użycie mączki kostnej na netherracku rozprzestrzenia nylium

Biomy:

Karmazynowy las – karmazynowe nylium wyściełające tereny wszelkimi rodzajami nowej roślinności, duże karmazynowe fungi tworzące swoiste drzewa, płaczące pnącza zwisające z góry, światłogrzyby oświetlające okolice oraz wędrujące Hoglinsy.

Dolina Piasku dusz – otwarta przestrzeń składająca się głównie z piasku dusz oraz nowej gleby dusz, bazaltowe filary od podłogi aż po sufit, skamieniałe szczątki nieznanych stworzeń zaśmiecające dolinę, popiół unoszący się w powietrzu oraz jasnoniebieski blask. P.S. Uwaga na szkielety!

Spaczony las – spaczone nylium wyściełające tereny wszelkiego rodzaju nową roślinnością, duże spaczone fungi tworzące swoiste drzewa, światłogrzyby oświetlające okolice, ciemnoniebieska mgła pokrywająca las. Jest to dziwny ale także najmniej wrogi biom w Netherze.

Netherowe pustkowia – nowa nazwa dla starych biomów w Netherze

Neteryt:

Nowy wysokopoziomowy materiał występujący w Netherze, który pozwoli na ulepszenie naszego diamentowego asortymentu. Aby uzyskać sztabkę neterytu należy wydobyć starożytne gruzy występujące w dolnych partiach Netheru. Następnie przepalamy go w piecu na neterytowy złom, cztery sztuki złomu w połączeniu z czterema sztabkami złota w stole rzemieślniczym tworzą neterytową sztabkę.

Neterytowe przedmioty nie spalają się w lawie, unoszą się one na niej tak jak na wodzie.

Narzędzia, broń oraz pancerz wykonany z neterytu są wytrzymalsze i bardziej wydajne od tych diamentowych, dodatkowo neterytowa zbroja uodparnia użytkownika na efekt odpychania zarówno od uderzeń z broni białej jak i strzał. Ponadto fajnie wyglądają.



Hoglinsy:



Nowe stworki występujące w Netherze. Póki co nie zaprogramowano dla nich żadnych zachowań, podróżują bez celu po netherze, a po zabiciu upuszczają zgniłe mięso.