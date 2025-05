Serwer Minecraft od podstaw 1/5

Witam, w tym artykule pragnę przedstawić wam podstawy tworzenia serwera w Minecrafcie. Będą tu między innymi opisane pokrótce pluginy potrzebne do działania podstawowego serwera. Zapraszam do przeczytania.





(informacje zawarte w artykule są moimi prywatnymi doświadczeniami oraz wiedzą o pluginach).







Na samym początku naszej przygody z tworzeniem serwera stoimy przed wyborem odpowiedniego hostingu, gdyż nie zrobimy serwera, który udźwignie 1000 graczy na kilku nędznych megabajtach pamięci. Wiele hostingów oferuje różne oferty i to od was zależy, który wybierzecie, jest to sprawa indywidualna. Ja najczęściej korzystam z CraftServe, ponieważ pakiet diamond oferuje serwer bez limitu graczy, bez limitu pamięci RAM, możliwość stworzenia serwera Bukkit, Spigot, Standard (czyli czysty Minecraft) oraz serwera na modach, a to wszystko za 60 złotych na 3 miesiące. Istnieje też możliwość zhostowania serwera na własnym komputerze, lecz jest to bardzo obciążające przy większej ilości graczy.



Kiedy już mamy wszystko wybrane i zakupione należy przystąpić do wyboru silnika (Bukkit, Spigot czy forge) oraz określenia czy to ma być serwer typu Mini Games, EazyHC, HardCore, Classic Survival itp. Następnym krokiem jest wybranie odpowiednich pluginów do typu naszego serwera. W tym poradniku przedstawię tylko podstawowe wtyczki.



Absolutną podstawą jest plugin Essentials, odpowiada on za komendy takie jak /tpa, /sethome, /home, /warp i wiele wiele więcej. Opisanie wszystkich komend zajęłoby co najmniej 2 godziny.

Kolejny bardzo ważny plugin to AuthMe, który odpowiada za komendy takie jak /register oraz /login.

Potrzebne też będą wtyczki od zabezpieczenia terenu np. spawnu i tą wtyczką jest WorldEdit. Dzięki tej wtyczce możemy zabezpieczyć wybrany region przed niszczeniem budowaniem wybuchami itp. i możemy dodawana nich podregiony, którymi może być między innymi strefa VIP i PVP na spawnie.

Następny bardzo ciekawy plugin to Shopkeepers. Jeżeli ktoś z was marzył o tym, by mieć własnego villagera, który będzie sprzedawać to, co wy chcecie to, to jest rozwiązanie. Za pomocą Komendy /shopkeeper tworzymy w miejscu, w którym stoimy wieśniaka i gdy przytrzymamy Shift oraz nacelujemy na niego i wciśniemy prawy przycisk myszy, otwiera nam się menu, gdzie możemy nazwać naszego sprzedawcę, usunąć go, zmienić jego kolor oraz dodawać oferty według uznania. Kontrolować Shopkeeperów mogą osoby z OP lub przypisanymi uprawnieniami, a jeżeli mówimy już o uprawnieniach, to przyda się plugin PermissionsEx.



Dzięki niemu możemy tworzyć różne rangi dodawać prefixy (czyli różne napisy przed Nickiem np. [GRACZ], [VIP] itp.) oraz dodawać permisje danym rangom (Wszystkie permisje są wypisane w folderach od poszczególnych pluginów. Możemy je też sprawdzić w Internecie). Tworzyć rangi możemy bezpośrednio w Minecrafcie za pomocą komendy /pex group VIP create, a gdy chcemy dodać prefix, piszemy /pex group VIP prefix [&5VIP] natomiast jeżeli chcemy dodać permisje np. do latania, wpisujemy /pex group Vip add essentials.fly. Jeżeli zaś chcemy tworzyć grupy w plikach, musimy wejść w folder plugins/PermissionsEx/Permissions.yml i otworzyć to w notatniku lub notpade++ i wpisać takie coś

VIP:

options:

prefix: ' [&5VIP]'

default: false

permissions:

- Essentials.fly

To już wszystko w tym artykule. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tej pory i zapraszam do przeczytania moich następnych artykułów dotyczących serwera i pluginów, które już niedługo zostaną dodane.