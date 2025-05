Rozwój najbardziej znanej gry - Minecraft

Minecraft to bardzo znana wszystkim gra sandboxowa z dziesięcioletnią historią. Powstał on bowiem w 2009. Do dziś cieszy się sporą popularnością i stale jest ulepszany. Ale ilu, przede wszystkim nowych graczy, zna historię tej kanciastej gry? Postaram się krótko opisać każdy z etapów wydawania wersji gry. Nie opiszę tu każdej bety i alphy oraz oficjalnych wersji, ale tylko te które zapoczątkowywały kolejny etap rozwoju gry.

Wszystko zaczęło się od wersji Pre-classic, oferującej tylko tryb kreatywny, która byłaby niemożliwa do porównania z obecnym Minecraftem. Gracz otrzymywał jedynie możliwość niszczenia bloków oraz postawienia cobblestone’a na całkowicie płaskim oraz bardzo ograniczonym (małym) świecie.







Kolejny był Minecraft Classic, także jedynie z trybem kreatywnym, który był bardziej rozbudowany od poprzednika. Dostaliśmy o wiele więcej bloków do ekwipunku, takich jak: cegły, stone, deski, szkło i kilka innych. W tę wersję gry możemy od jakiegoś czasu zagrać za darmo w przeglądarce internetowej.

Indev był kolejnym etapem rozwoju gry, który… był płatny. Poprzednie wersje gry były darmowe, za tą już natomiast trzeba było zapłacić. Nowa wersja pozwoliła nam na grę w trybie survival. Pojawiła się animacja wody, nowy blok - crafting - oraz ekwipunek, którego nie było we wcześniejszych wersjach.

Czwarty był Minecraft Infdev. Tutaj mogliśmy już eksplorować niekończący się świat. Dodano również garstkę nowych bloków. Oprócz tego nic więcej nie zostało wprowadzone do tej wersji, a szkoda, chociaż niekończąca się mapa była sporą zmianą.







Teraz przechodzimy do piątego etapu rozwoju Minecrafta jakim jest Alpha. W tym momencie grą zaczęło interesować się mnóstwo graczy. Jej popularność zdecydowanie wzrosła, dzięki czemu otrzymywała ona częste aktualizacje. Dodano całą listę nowych przedmiotów. Wprowadzono biomy, które urozmaiciły kanciaste światy.

Im nowsza wersja tym więcej nowości do opisania. Teraz pora na fazę Beta. Poprawiano w niej błędy, które pojawiły się w starszych wersjach. Zmieniono wygląd menu, dodano osiągnięcia oraz statystyki, pojawiła się niedługa lista nowych mobów takich jak np. Enderman. Dodano wioski oraz opuszczone twierdze i kopalnie, które urozmaicały grę pod względem eksploracyjnym. Dodano także pasek głodu.

Po Becie nadszedł czas na oficjalną wersję gry. Minecraft 1.0 zawitał do nas 18 listopada 2011 roku, po dwóch latach od wydania Pre-classic’a. Do dziś wyszło już 14 głównych wersji pełnej gry. Każda aktualizacja przynosiła coś nowego, np. nowe biomy lub przedmioty. Główne wersje posiadają także mniejsze, tak jak np. 1.7 zostało poprawiane w wersjach 1.7.1, 1.7.2 i kilku innych.







To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że artykuł nie był nudny i niektórzy, pomimo niewielkiej ilości informacji, dowiedzieli się czegoś, o czym nie wiedzieli. Jeżeli miałbym opisywać każdą nowość zajęłoby to mnóstwo godzin pisania i kilka godzin czytania. Dziękuję za przeczytanie.



Źródło zdjęć: https://minecraft-pl.gamepedia.com