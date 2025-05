( 5 ratings)

Recenzja Pakietu Rozgrywki - The Sims 4 Wampiry ! ●(◘.◘)●

Cześć!

Witam was w kolejnym artykule! Dzisiaj przedstawię wam moją recenzję pakietu rozgrywki do gry The Sims 4, a mianowicie " Wampiry " :) Zapraszam do czytania! Pakiet Rozgrywki " Wampiry " jest jednym z pięciu, ( EDIT: Teraz jest ich pięć. Gdy przeczytacie to później może być ich więcej! ) a mianowicie czwartym z kolei. Pakiet polega głównie na dodaniu nowego rodzaju postaci - Wampirów. Oczywiście z nimi doszło nowe mroczne miasto - Forgotten Hollow. Z Tego co wynika z informacji, założył go Hrabia Vladislaus Straud IV. Mieszka on w mrocznej rezydencji na wzgórzu, w której najczęściej gra na Swoich organach. Wampir ten może przemienić i szkolić naszych simów na krwipijce, może nawet i plazmopijce. Jak kto woli sterować. W tym miasteczku mieszka również rodzina, a bardziej rodzeńctwo Vatore - brat Caleb i siostra Lilith. Ale co oprócz wampirów i miasta dodaje ten dodatek?

Wymienię tu 2 punkty z opisu gry...



•Wykorzystuj nadnaturalne moce. Zdobądź i wykorzystuj liczne, niepowtarzalne moce, które umożliwiają wampirom kontrolowanie umysłów Simów i manipulowanie energią duchową. Wyważ swoje umiejętności, dobierając odpowiednie słabości i odblokowując nowe moce po zwycięstwach w niezwykłych pojedynkach, aby zdobywać kolejne rangi.



Pakiet dodaje nam 2 nowe umiejętności : Wampirologię oraz Grę na Organach. Dzięki Wampirologii możemy dowiedzieć się więcej o mieszkańcach, jak i nie tylko Forgotten Hollow. Dzięki niej możemy również między innymi stworzyć sałatkę plazmową samej Krwawej Merry! Co do gry na Organach... nazwa mówi sama za Siebie. Umiejętności te mogą osiągnąć normalni simowie jak i kosmici z dodatku " Witaj w Pracy ".

Ale co jeszcze można robić jako wampir? Zdobywać Rangi! Każdy wampir ma Swoją rangę, od najsłabszej do najlepszej. Jak ją zdobywać? Przedewszystkim rozwijać umiejętność wampirologii, sparringować z innymi wampirami. Im lepszy jest nasz wampir, tym więcej wie, prawda? Z każdą rangą możemy zdobywać nowe moce, jak przykładowo " Odporność na Czosnek ". Każda moc ma Swoją cenę, lecz gdy stajemy się coraz lepsi punkty, za które kupujemy te umiejętności przybywają.

Oprócz tego, do trybu Tworzenia Simów zostały dodane przeróżne dodatki dla wampirów, jak ubrania. Ponadto dostaliśmy 3 dobre aspiracje: Dobry Wampir, Wampirzy Mistrz oraz Wampirzy Ród.

W trybie budowania możemy znaleść nowe przedmioty oraz meble, jak trumny, czy organy.

Nie licząc tego, w trybie życia mamy możliwość mrocznej medytacji, jedzenia owoców plazmy... Jak i interakcjii, do których potrzebni są inni simowowie, jak między innymi Wampirzy Sparring, Wypij Zachłannie Plazmę, czy Pochwal Wampirzy Styl Życia.



• Skosztuj wampirzego stylu życia i wybierz własną ścieżkę. Będziesz pożywiać się Simami czy owocami plazmowymi, aby ugasić swoje pragnienie? Staniesz po stronie ciemności, będąc utrapieniem dla pozostałych czy spróbujesz wmieszać się w tłum i założyć wampirzą rodzinę? Cokolwiek zdecydujesz, pamiętaj by unikać przebywania na słońcu i potraw z czosnkiem.



Grając Wampirem, sami możemy wybrać, jaką drogą ma dążyć. Możemy być złym, zachłannym wampirem, który jedynie co chciałby robić to wypić plazmę z niewinnych śmiertelnych simów. Możemy również chcieć być jak najpotężniejszym, najmądrzejszym wampirem, albo jednym z dobrych dla społeczeństwa. To nasz wybór, wkońcu hasłem The Sims 4 jest " Szalone Simy, Szalone Historie ". Tworzymy kogo tylko chcemy, jesteśmy kim tylko chcemy.



Moja opinia o tym pakiecie jest - co zaskakuje samą mnie - bardzo dobra. Od dawna czekałam na istoty nadnaturalne, lecz... Czy nie lepiej było by je wszystkie dodać razem jak w " The Sims 3 - Nie Z Tego Świata " ? Możecie napisać Swoją opinię w komentarzach, jestem jej bardzo ciekawa!



Hedzia