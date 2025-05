Recenzja gry pod tytułem "The Sims 4"

O simsach nie trzeba mówić wiele, ponieważ wszyscy je znają. Lecz dziś chciałbym podzielić się moim własnym zdaniem na temat czwartej odsłony tej gry i opowiedzieć wam o niej trochę więcej. The Sims 4 jest grą symulacyją wydaną przez Electronics Arts, a stworzoną przez studio Maxis. Można ją nazwać swoistym symulatorem prawdziwego życia. Swojej odsłony na platformie PC doczekała się 2 września 2014 roku.

Pierwszą czynnością w grze jest wybór domu, lub posesji w jednej z siedmiu dostępnych lokacji, a mianowicie: Wierzbowa Zatoczka, Promenada Magnolii, San Mychuno, Oaza Zdrój, Granitowe Kaskady, Windenburg i Newcrest. Po wyborze parceli mamy za zadanie stworzyć własnego Sima, lub całą ich rodzinę. Mamy tu także możliwość skorzystania z galerii Simów tworzonych i udostępnianych przez twórców gry i innych graczy. Duży nakład twórców na personalizację naszych wirtualnych postaci w Simsach jest rzeczą oczywistą i niezmienną. Na początek wybieramy tu cechy charakteru i aspirację. Nowością w tej części gry jest możliwość wybrania jednego z dziewięciu stylów chodzenia. Po stworzeniu rodziny przechodzimy do trybu budowania. Początkowo dysponujemy niewielką sumą pieniędzy za które możemy dokonać wyłącznie drobnych remontów w zakupionym wcześniej domu, lub zbudować swój własny o mniejszych rozmiarach. Deweloperzy zamieścili w grze również kody ułatwiające rozgrywkę, gdy nie mamy ochoty zaczynać swojej przygody od zera. W 4 części gry postawiono większą wagę na uczucia naszej postaci, które mają wpływ na dalszą grę. Zrezygnowano tu z możliwości śledzenia lokacji bez pojawiających się ekranów ładowania mapy, oraz z opcji obecności małych dzieci, choć spodowało to oburzenie fanów, które stało się skutkiem ponownego wprowadzenia ich do gry.



Moim osobistym zdaniem podoba mi się nacisk twórców na emocje naszego Sima, co wpływa na jeszcze lepszą integrację z nim. A najbardziej denerwują mnie już wcześniej wspomniane ekrany ładowania następnych lokacji.



Pozdrawiam serdecznie - stawiar