Recenzja Final Fantasy XII: The Zodiac Age - Nowa klasyka!

Kompletnie nowa "dwunastka"? Jestem pewien, że te rozszerzenie, dodatek, poprawka (jak zwać tak zwać), na pewno pozwoli wam jeszcze raz spojrzeć na tę część z kompletnie nowego punktu widzenia. Grę można odczytać na kompletnie inny sposób - ale nie gwarantuję wam tego, że wszyscy którzy krytykują czystą dwunastkę, odczytają ją dobrze. W sensie że im się spodoba - mój znajomy który właśnie krytykował "dwunastkę" ma mieszane uczucia, niby jest lepiej, ale niesmak pozostał! Mi się dwunastka czysta spodobała - jako tako. Ale trzeba potwierdzić jedno - jest lepsza od czystej wersji.



W grze na plus przede wszystkim trzeba zaliczyć system walki, który opiera się na "Gambitach". Tego się nie da wytłumaczyć, jeśli nigdy nie graliście w Final Fantasy - jeśli graliście, to wiecie o co chodzi. Na plus oczywiście również oprawa audowizualna, system rozwoju postaci i przede wszystkim to że przyspieszono rozgrywkę. W czystej wersji dało się usnąć momentami! Tutaj ustawiono chyba mnożnik 1.25x. I bardzo dobrze! Dodatkowo całą grę trochę usprawniono! Chodzi płynniej.



Niestety narracja momentami błaga o "remake". Tak samo jak niektóre systemy - są momentami tak stare, że przypomina nam się nasze dzieciństwo, ale tym razem pod złym względem. Tutaj tego nie chcemy.



Podsumowując - gra jest o wiele lepsza, jeśli krytykowaliście czystą wersję, to na pewno warto spróbować. To nie jest nic strasznego - wręcz przeciwnie. Grę oceniam na 85 punktów w skali od zera do stu. Jestem zadowolony, nie spodziewałem się niczego więcej!